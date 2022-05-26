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Каждая вторая семья в Липецкой области получила поддержку в 2021 году

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Около 23 млрд рублей в 2021 году были направлены на поддержку жителей Липецкой области. Об этом сегодня сообщил руководитель региона Игорь Артамонов. Он представил жителям ежегодный отчёт о своей работе.

В минувшем году на реализацию различных мер поддержки в регионе было направлено 22,8 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов, в числе которых почти 5 млрд рублей – семьям с детьми.

«Мы активно поддерживаем многодетные семьи, и видим, что их становится больше, – отметил Игорь Артамонов. – В прошлом году 551 семья приобрела статус многодетной. Это говорит о том, что наша работа делается не зря, и жители чувствуют уверенность в завтрашнем дне».

Игорь Артамонов подчеркнул, что в 2021 году социальные службы региона стали более клиентоориентированными, благодаря чему люди начали получать выплаты в три раза быстрее, без бумажной волокиты. К примеру, для оформления детских пособий больше не нужны справки, только заявление.

Глава региона напомнил, что Липецкая область – первая в стране по реализации социальных контрактов. Этой мерой поддержки активно пользуются многодетные семьи. Специально для них готовится дополнительная выплата – 250 тысяч рублей из регионального бюджета дополнительно к такой же сумме, предоставленной из федеральной казны. Средства предусмотреды для желающих развивать личное подсобное хозяйство. Эту инициативу руководителя области рассмотрят депутаты регионального парламента на ближайшей сессии.

Рассказывая о поддержке населения, Игорь Артамонов также отметил, что в 2021 году более 2 млрд рублей было направлено на повышение зарплат бюджетникам. Свыше 250 тысяч человек получили льготы на проезд в общественном транспорте, сохранён бесплатный проезд на садоводческих маршрутах

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