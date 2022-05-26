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Игорь Артамонов анонсировал масштабный ремонт дорог в Липецкой области

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Липецкая область увеличит объём ремонтируемых дорог в 2022 году. Об этом сегодня сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступивший перед жителями с ежегодным отчётом о своей работе.

В 2021 году в Липецкой области было отремонтировано в общей сложности 600 километров автодорог. В следующем году эта цифра вырастет до 750 километров. Также планируют отремонтировать 12 мостов.

В 2022-2025 годах объём вложений в капитальное строительство различных объектов и ремонт дорог в Липецкой области составит рекордные 40 млрд рублей. «Сегодняшняя ситуация, какой бы сложной она ни казалась, не означает, что мы должны остановить социально-экономическое развитие региона. У нас есть потенциал и возможности для улучшения качества жизни населения, будем продолжать благоустраивать липецкий край», – подчеркнул Игорь Артамонов.

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