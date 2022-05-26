Более 50 медучреждений будут построены в Липецкой области до конца 2024 года

Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, заявил сегодня руководитель региона Игорь Артамонов в ходе отчёта перед жителями.



До конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений здравоохранения. Это 45 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь отделений общей врачебной практики, четыре поликлиники, оперблок областного онкодиспансера и хирургический корпус областной детской больницы.



Также глава региона отметил, что больше внимание уделяется обновлению и укреплению материально-технической базы липецкого здравоохранения. В 2021 году было закуплено 60 автомобилей медицинского назначения и 48 единиц медицинского оборудования.



Кроме этого, Игорь Артамонов рассказал о решении кадрового вопроса в липецкой медицине. Обеспеченность врачами в медучреждениях региона сегодня составляет 66%. Областная администрация прилагает максимум усилий к изменению этого показателя в лучшую сторону.



«Этот вопрос постоянно на контроле, и многое уже сделано для его решения. Мы увеличиваем число студентов-целевиков, для ранней профориентации развиваем сеть медицинских классов в наших школах, планируем повысить выплату по «Губернаторскому миллиону» до полутора миллионов рублей», – сообщил Игорь Артамонов.