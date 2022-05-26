Каждая вторая семья региона получает поддержку от государства

Сегодня в прямом эфире перед липчанами выступил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

Губернатор рассказал, сколько всего средств было затрачено на поддержку жителей региона в 2021 году. Общая сумма составила 22,8 млрд рублей.

При этом более 8 млрд на эти цели выделила область.

По статистике каждая вторая семья региона получает помощь от государства. А благодаря выстроенной работе социальной политики скорость оформления пособий увеличилась в 3 раза. При этом процедура стала намного проще, так как сократилось количество нужных для этого документов.