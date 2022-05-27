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Более 60 липецких фермеров поборются за грант «Агростартап»

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Конкурсная комиссия по предоставлению грантовой поддержки малым формам хозяйствования продолжает работать в региональном управлении сельского хозяйства. «Агростартап» традиционно является самым популярным грантом и у селян, ведущих крестьянское фермерское хозяйство, и у индивидуальных предпринимателей. В этом году было подано 82 заявки. После проверки документов к конкурсу допустили 66 проектов.

«Агростартап» выдается в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП». В этом году на него выделено 80,2 млн рублей, что на 20 млн больше, чем годом ранее. Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей. Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов не раз подчеркивал растущий вклад фермеров в общий объем выпускаемой продукции. «Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области», – отмечает Игорь Артамонов.

Претенденты на получение гранта «Агростартап» представляют к защите проекты по различным направлениям. Традиционно, большинство из них связаны с разведением молочного и мясного крупного рогатого скота, овец, выращиванием ягодных культур и овощей. Также есть проекты по разведению коз, осетровых пород рыб, пчел, выращиванию зерновых и масличных культур, картофеля. В Хлевенском районе думают заняться плодоводством – заложить питомник фундука.

Самое большое количество заявок на грант поступило от КФХ и ИП Елецкого района. В число соискателей вошли люди разных возрастов, в том числе и очень молодые. Так, за государственную поддержку решил побороться выпускник первой липецкой «Школы фермера» Антон Колыхалов из Грязинского района.

«Очень важно поддерживать фермеров, особенно начинающих, ведь  они вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, – уверен начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Оказывая начинающим фермерам помощь, государство создает условия для создания и расширения производственной базы новых фермерских хозяйств».

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