Липецкая область завершила 2021-й финансовый год с профицитом

Проект закона Липецкой области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год», внесенный главой региона Игорем Артамоновым, принят на состоявшейся сегодня очередной 10-й сессии областного Совета депутатов. Доходы региональной казны составили 113,2 млрд рублей, расходы – 77,7 млрд рублей. При этом Липецкая область закончила 2021-й год без дефицита, с профицитом в 35,5 млрд рублей, отметил выступивший с пояснениями по законопроекту заместитель главы администрации области – начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых.

Он подчеркнул, что основная доля расходов областного бюджета, как и раньше, приходится на финансирование отраслей социальной сферы – образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта. На эти цели в прошлом году было направлено 26% бюджетных затрат или более 20 млрд рублей.

В 2021-м на оказание мер социальной поддержки льготникам направлено свыше 8,3 млрд рублей. Помощь получили более 340 тыс. человек. Все социальные обязательства перед ветеранами, инвалидами и другими льготными категориями граждан выполнены в полном объеме.

Из региональной казны выделены средства муниципальным образованиям в виде различных субсидий, субвенций и дотаций в размере 26 млрд рублей. Это позволило отремонтировать региональные автодороги, установить детских и спортивные площадки, благоустроить общественные пространства, решить целый ряд других актуальных задач.

Отчет об исполнении бюджета за прошлый год 12 мая рассмотрели и одобрили участники публичных слушаний. На сегодняшней сессии законопроект об исполнении бюджета принят с учетом рекомендаций публичных слушаний, которые были направлены для рассмотрения главе региона.

Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал неизменность приоритетов региональной бюджетной политики. «Это обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов, безусловное выполнение стратегических инициатив Президента России, повышение эффективности расходов и взвешенная долговая политика. Бюджет Липецкой области оставался социально направленным, выполнялись все публичные обязательства по социальной защите населения и поддержке реального сектора экономики в условиях западных санкций», – сказал Игорь Артамонов, выступивший сегодня на сессии с отчетом о результатах деятельности администрации Липецкой области в 2021 году. Руководитель региона подвел итоги социально-экономического развития, а также назвал приоритеты дальнейшей работы. Это, в частности, рост заработной платы и уровня жизни липчан, повышение качества медицинской помощи в регионе, поддержка детского спорта и целый ряд других направлений.