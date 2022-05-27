Начавшаяся с легкой руки липчан «Мелиховская весна» отмечает юбилей

Артисты Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого накануне в 40-й раз вышли на сцену «Мелиховской весны» в Музее-заповеднике А.П. Чехова. Сегодня этот форум уже носит статус Международного театрального фестиваля. Традиционно театры-участники играют здесь спектакли по произведениям Чехова или о нем самом.

В этом году липчане выступают в специальной программе «В гостях у Чехова», где коллективы представляют постановки по произведениям другого автора. Театр Толстого привез «Сон смешного человека» по Достоевскому. Это режиссерская работа заслуженного артиста Липецкой области Максима Дмитроченкова. Также в афише фестиваля этого года заявлены театры Москвы и Подмосковья, Перми и Пермского края, Иркутской области, Костромы, Тулы, Тамбова, Луганска, коллективы из Армении и Кипра.

Липчан в Мелихово встречают особенно тепло. Именно труппе театра Толстого под руководством Владимира Пахомова принадлежала идея проведения «Мелиховской весны» – играть спектакли по произведениям Чехова в естественных декорациях чеховской усадьбы. В мае 1982 года липчане представили в Мелихово «Чайку». Это был эксперимент, но именно в этот момент родился большой проект липецкого театра «Мелиховская весна», а в репертуаре самого театра начала свой отсчет знаменитая «чеховиана».

Как рассказали в театре Толстого, тогда еще были живы хранители чеховского музея, супруги – Юрий Авдеев и Любовь Лазаренко, могилы которых липчане посещают ежегодно в дни своего приезда в Мелихово. Авдеев вспоминал: «…когда-то на этой веранде Чехов впервые читал «Чайку» друзьям. Теперь на веранде воссоздавалась жизнь чеховских героев. Это была проверка на правду, и театр ее выдержал. Так пришел опыт слияния музея с театром, и в этом заложен глубокий смысл».

О мелиховской «Чайке» вспоминала давний друг липецкого театра, литературовед Эмма Полоцкая: «Это был какой-то новый жанр, это был такой накал подлинных чувств, редкого единения артистов, зрителей с самой природой, атмосферой этой усадьбы. Это было действительно потрясением». О летописи фестиваля и о форуме 2022 года липецкие артисты рассказали в интервью столичным документалистам. Фильм режиссера Александры Карначевой «Мелиховская весна» будет представлен этим летом на телеканале «Культура».