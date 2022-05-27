Крыша пострадавшего от пожара дома на улице Зегеля в Липецке восстановлена наполовину

Работы по восстановлению крыши и инженерных сетей после пожара, случившегося в пятиэтажке на улице Зегеля в Липецке 7 мая, активно продолжаются. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. К ремонтным работам приступили оперативно, и на сегодня 50% крыши уже восстановлено.

Параллельно проводилось восстановление инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения. 20 мая все квартиры и нежилые помещения получили доступ к обновленным коммуникациям. Работы проходят под контролем Фонда капремонта Липецкой области.

«Мы понимаем социальную значимость проводимых работ, как и подрядная организация, сотрудники которой работают с опережением графика, стараются как можно скорее создать комфортные условия проживания для собственников и вернуть дому его привычный облик», – прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Материальную помощь жителям пострадавших квартир оказывает региональное управление социальной политики. Восемнадцать собственников пострадавших от пожара квартир уже подали заявления на получение выплат. Их размер в случае имущественных потерь составляет от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Последняя сумма предоставляется, если жильё было застраховано. У владельцев квартир есть полгода для подачи заявления о предоставлении материальной помощи.