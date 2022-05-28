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Выплата медикам по губернаторскому миллиону увеличена в Липецкой области

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Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, могут получить 1,5 млн рублей по программе «Губернаторский миллион». Решение об увеличении выплаты на 500 тысяч рублей было принято на очередной сессии областного парламента, где депутаты поддержали данную инициативу руководителя региона.

Выплата предусмотрена для врачей дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся на территории Липецкой области. На реализацию этой меры поддержки в текущем году из областного бюджета дополнительно будет выделено 13 млн рублей. В ближайшее время в медучреждения региона планируется привлечь 30 медиков.

«Только в прошлом году по губернаторскому миллиону в липецкую медицину пришли больше 50 врачей. Это говорит о том, что программа работает, и мы продолжим её реализовывать», – сказал Игорь Артамонов.

В региональном управлении здравоохранения сообщили, что увеличенный губернаторский миллион уже вызвал интерес. После того как некоторое время назад изменённая мера поддержки была анонсирована, в облздрав обратились уже два медика. Из Москвы на малую родину в Добринку переедет врач общей практики, а в Липецкой районной больнице прибавится терапевт. 

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