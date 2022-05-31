новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Доплата семьям погибших липецких военнослужащих будет увеличена втрое по инициативе главы региона

0 5

Доплаты к пенсии по потере кормильца втрое будут повышены семьям липецких военнослужащих. С такой инициативой выступил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Сегодня его предложение подержал региональный парламент на очередной сессии.

После индексации пособие повысится с 3120 рублей до 10 тысяч рублей. Причём будут расширены и категории получателей. Раньше право на эту выплату имели только дети, родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, а также на границе России с другими государствами. Теперь такими правами наделены родственники военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР.

«Ни одна семья липецких военнослужащих, отдавших жизнь за безопасность Родины, не останется без внимания и поддержки. Мы всегда будем заботиться о детях и жёнах наших солдат, о родителях, воспитавших героев», – отметил Игорь Артамонов.

Также были приняты поправки в закон «О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области». Теперь участники спецоперации на Украине смогут получать бесплатную реабилитацию в Центре «Сосновый Бор». Им станет доступен трёхмесячный курс. Всего за год центр смогут посетить 60 военнослужащих.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Выплата медикам по губернаторскому миллиону увеличена в…

Выплата медикам по губернаторскому миллиону увеличена в…

Выплата медикам по губернаторскому миллиону увеличена в…

Жители Липецкой области могут получить 500 тысяч рублей по…

Крыша пострадавшего от пожара дома на улице Зегеля в Липецке…

1 из 246
Новости ВРФ