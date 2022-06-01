новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Игорь Артамонов провел рабочую встречу с представителями белорусского холдинга «АМКОДОР»

0 3

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с председателем Совета директоров крупнейшего белорусского холдинга «АМКОДОР» Александром Шакутиным. Предприятие с 95-летней историей имеет 21 завод в Республике Беларусь и СНГ, выпускает строительную, коммунальную, сельскохозяйственную и другую технику.

Обсуждая возможности эффективного взаимодействия, Игорь Артамонов заявил, что Липецкая область даже на фоне беспрецедентных экономических санкций стремится активно расширять деловые контакты, выстраивать новые логистические цепочки и осваивать перспективные рынки сбыта. «Заинтересованный диалог помогает более тесному взаимодействию Липецкой области и Республики Беларусь в самых разных сферах, – считает Игорь Артамонов. – Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на деловое сообщество, которое является двигателем интеграционных процессов. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным. У нас много общих интересов, и мы будем воплощать их в жизнь».

Заместитель руководителя области Сергей Курбатов представил гостям из Республики Беларусь инвестиционный и экономический потенциал региона. В свою очередь Александр Шакутин отметил широкие перспективы сотрудничества с Липецкой областью, подчеркнув востребованность продукции холдинга «АМКОДОР». «Между Россией и Республикой Беларусь на протяжении многих лет существует устойчивое торгово-экономическое, инвестиционное и культурное сотрудничество. Надеюсь, что «АМКОДОР» станет еще одним надежным партнером Липецкой области», – сказал Александр Шакутин. Программа рабочего визита представителей белорусского холдинга включает посещение ОЭЗ «Липецк» и знакомство с работающими здесь предприятиями, а также поездку в Елец.

Как сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области, Республика Беларусь входит в пятерку крупнейших деловых партнеров региона. В 2021-м внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь составил 275,6 млн долларов. Экспорт Липецкой области в Республику Беларусь за 12 месяцев прошлого года увеличился на 36,7% по сравнению с 2020-м и достиг 211,7 млн долларов. Главными товарными группами экспорта являлись изделия из черных металлов и продукция агропромышленного комплекса. Импорт из Республики Беларусь за 12 месяцев 2021 года составил 63,8 млн долларов. Структура импорта представлена оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из черных металлов, древесиной и изделиями из нее, древесным углем.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Семинар по вопросам организации муниципального контроля…

Игорь Артамонов вновь возглавил рейтинг глав регионов по…

Задонский район заинтересован в развитии паратуризма

Липецкие аграрии осваивают технологии возделывания культуры…

Названы победители прошедшего в Липецке международного…

1 из 251
Новости ВРФ