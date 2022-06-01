Свыше 1,5 тысячи заявок на догазификацию выполнены в Липецкой области

В рамках реализации программы социальной газификации «Газпром газораспределение Липецк» бесплатно подвел голубое топливо до границ 1571 земельного участка. Накануне было догазифицировано очередное домовладение в селе Нижняя Матрёнка Добринского района.

Оксана и Олег Вакулихины купили дом в Нижней Матренке шесть лет назад. О подводе голубого топлива тогда не задумывались, однако узнав о возможностях президентской программы, решили принять в ней участие. В результате они оплатили только подключение жилого помещения к газу и сэкономили приличную сумму – затраты уменьшились в четыре раза в сравнении с первоначальными расчётами. Ещё одним плюсом стало и то, что все работы специалисты выполнили раньше запланированной даты.

«Благодаря программе по социальной газификации жители Липецкой области могут подвести голубое топливо к своим земельным участкам абсолютно бесплатно. Мы видим, что программа востребована, и делаем всё возможное, чтобы сократить сроки подключения жителей к газу и сделать эту процедуру максимальной простой», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

В Добринском районе под программу догазификации подпадают 99 домовладений. От жителей по ним принято уже 80 заявок, по 41 из них выполнено подключение к системе газоснабжения.

«Потенциал догазификации в Липецкой области превышает шесть тысяч домовладений. На сегодняшний день принято 3,5 тысячи заявок. Мы ведём активную работу как по строительству газопроводов к участкам, так и по подключению домов к сетям, а также продолжаем приём заявок», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, сайте gro48.ru или в офисах АО «Газпром газораспределение Липецк». Дополнительную консультацию по способам подачи заявки и правильности её заполнения можно получить в Едином центре предоставления услуг по телефону АО «Газпром газораспределение Липецк» 8 (800) 201-59-04.

Подключение жилого помещения к газу на территории участка оплачивает собственник, при этом на приобретение и установку необходимого оборудования в Липецкой области предусмотрены льготы. И если ранее оплата в размере 50% стоимости газификации жилого помещения была предусмотрена только для многодетных семей, то благодаря новому закону, принятому по инициативе главы региона Игоря Артамонова, компенсация выросла до 100 тысяч рублей, а круг получателей меры поддержки расширился. Теперь в их число включены малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане. Изменился и ещё один важный критерий – доход семьи. Теперь за основу для расчёта берут полуторакратный прожиточный минимум, ранее на поддержку могли рассчитывать семьи, где этот показатель не превышал однократного прожиточного минимума.

Новой мерой поддержки воспользовались уже более 50 многодетных семей региона. Обратиться за компенсацией газификации жилого помещения можно в любое отделение МФЦ.