Семинар для социальных предпринимателей прошел в администрации Липецкой области

Межрегиональный семинар «Социальное предпринимательство – драйвер регионального развития» состоялся сегодня в администрации Липецкой области. Это стало возможным благодаря директору Центра развития социального предпринимательства Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, эксперту по социальному предпринимательству Министерства экономического развития Российской Федерации, руководителю оргкомитета конкурса «Лучший социальный проект года» Денису Богатову.

Организаторами семинара выступили региональное управление экономического развития и центр «Мой бизнес» Липецкой области. В ходе работы рассмотрены тенденции и механизмы развития социального предпринимательства, формирование сообщества таких предпринимателей, представители других регионов рассказали об успешном опыте в этой сфере, проведены тренинги, лекции и мастер-классы. Почетными гостями семинара стали представители Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» Михаил Космачев и Мария Кондрашова. Также в работе приняли участие заместитель начальника управления экономического развития Липецкой области Ирина Жукова, начальник центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов Евгений Ковалев, ведущие российские тренеры-эксперты, представители Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской областей, республики Крым и социальные предприниматели нашего региона.

Отмечалось, что социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей. И главное для них не просто получать прибыль, а помочь людям, суметь взять ответственность за тех, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги людям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей, оказать услуги по дополнительному обучению и многое другое. В 2019 году предприниматели, осуществляющие социальную деятельность, получили официальный статус.

И уже в 2020 году:

– 32 из них включены в реестр социальных предприятий, что позволило нашему региону войти в топ-10 (6 место) по количеству соцпредприятий среди регионов ЦФО;

– создан Центр инноваций социальной сферы с целью оказания комплексной поддержки и сопровождения социальных предпринимательских проектов (проведен 1 акселератор).

– 8 победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года».

В 2021 году:

– 52 соцпредприятия (+20 предприятий, 163%)включены в реестр социальных предприятий

– возможность получения финансовой поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

– грант до 500 тыс. руб. – 21 получатель;

– образовательная поддержка – ЦИСС проведено 3 акселератора (2 в Липецке, 1 в Ельце)

– 11 победителей регионального этапа конкурс «Лучший социальный проект года (1 место в ЦФО);

– создание рабочей группыпо социальному предпринимательству при Координационном Совете по МСП;

В планах на 2022 год:

– идет прием заявок на получение статуса социального предприятия (до 31 декабря), на 31 мая – 45 заявок;

– финансовая поддержка – грант для социальных предприятий (22 млн рублейв бюджете, конкурс в сентябре);

– льготные микрозаймы соцпредприятиям (0,5 КС РФ% ставка).

И это только часть всех возможностей, которые открываются перед социальным бизнесом. С каждым годом их становится все больше и больше:

– Конкурс «Лучший социальный проект года» — выход победителей регионального этапа на Федеральный уровень;

– мероприятия и конкурсы Фонда «Наше Будущее»;

– президентская платформа «Россия – страна возможностей».

Сегодня в Липецкой области работает 51 социальный предприниматель, создана рабочая группа по социальному предпринимательству при Координационном Совете по МСП, проводятся обучающие мероприятия, реализована возможность получения финансовой поддержки в виде гранта.