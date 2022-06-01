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Грант «Агростартап» получили 30 липецких фермеров

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Подведены итоги заседания конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления гранта «Агростартап». Данный вид поддержки предоставляется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

В этом году поступило 82 заявки, из которых до участия в конкурсе было допущено 66 проектов. Члены комиссии внимательно их изучили и выслушали всех претендентов. В результате, с учётом выделенных на этот вид господдержки средств, получателями гранта «Агростартап» стали 30 человек.

Фермерам из 12 районов будет перечислено из федерального и областного бюджетов от 1,8  до 3 млн рублей. Средства пойдут на выращивание ягодных культур,  разведение молочного и мясного крупного рогатого скота, развитие овцеводства, овощеводства и пчеловодства. В Грязинском районе будут разводить осетровые породы рыб, а в Хлевенском заложат питомник фундука.

«Для нас очень важно поддерживать малых и средних предпринимателей, занимающихся фермерством. Создание в селе новых предприятий – это и рабочие места, и создание качественного регионального продукта, и вклад в развитие агропромышленного комплекса. Уверен, что победившие в конкурсе предприниматели очень скоро заявят о себе», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

Грант «Агростартап» предоставляется в Липецкой области с 2019 года. За это время его обладателями стали 115 человек.

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