Липецкие компании представили разработки на выставке «Металлообработка – 2022»

Столичный «Экспоцентр» на прошедшей неделе собрал крупнейших российских и зарубежных представителей отрасли металлообработки на 22-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности». 625 компаний из России, Турции, Германии, Китая, Беларуси, Казахстана, Литвы, Швейцарии и других стран презентовали в Москве широкий спектр продукции.

Липецкую область представили компании, специализирующиеся на разработке и комплексном управлении энергоэффективных инженерных проектов в различных отраслях, выпуске и реализации станков, смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов, дробеметных машин, оборудования для металлургии и металлообрабатывающей промышленности и сертифицированного нестандартного и профилегибочного оборудования. Среди них ООО «Стройнэт», ООО «Инж Нова Групп», ООО «ЛЗПО», ЗАО «Липецкий Станкозавод «Возрождение», ООО «Авикс Групп», ООО «Форсаж-Ойл», ООО «Липецктехнолит», ООО «Профоборудование-Л». Участие восьми экспортно ориентированных компаний малого и среднего бизнеса нашего региона организовано Центром поддержки экспорта Липецкой области.

В рамках обширной деловой программы состоялись многочисленные тематические сессии, семинары и круглые столы, на которых эксперты, представители бизнеса, науки и профильных министерств представили свой взгляд на то, как должна выглядеть металлообрабатывающие промышленность в современных реалиях. Липецкие компании провели ряд деловых встреч, наладили деловые контакты с потенциальными покупателями и партнерами и заключили предварительные договоренности о сотрудничестве.

«Посещение выставки дает возможность ознакомиться с актуальной информацией о развитии отрасли и её потребностях в новых условиях и установить деловые контакты, расширяющие взаимовыгодное сотрудничество», – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Василий Гольцов.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года. «Наращиванию экспорта уделяется особое внимание, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».