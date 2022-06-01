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Липецкие аграрии осваивают технологии возделывания культуры будущего

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Почему озимый рапс лучше ярового? И что делает это растение культурой будущего? Эти и другие вопросы обсудили участники, семинара посвящённого технологиям выращивания рапса, который прошёл в Чаплыгинском районе.

В ходе семинара неоднократно отмечалось, что рапс – культура будущего. Спрос на неё неуклонно растёт. Уникальность этого растения в том, что оно мультипродуктивное. Из рапса производят растительное и техническое масла, корма для животных, лекарственные компоненты, косметику и биотопливо. Кроме того, рапс является очень хорошим предшественником для других сельхозкультур.

В Липецкой области работает единственный в стране Институт рапса, где создают высокопродуктивные, конкурентноспособные, устойчивые к основным патогенам и абиотическим стрессорам гибриды и сорта масличных и эфиромасличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам Российской Федерации.

Как пояснили в областном управлении сельского хозяйства, начиная с 2014 года, продукция переработки масличных культур (масло, шрот) пользуется повышенным спросом. В Липецкой области и в России в целом наблюдается резкий рост производства масличных. В 2000 году в нашем регионе площади под масличными занимали всего 48,3 тысячи гектаров, в 2014 году они увеличились до 272 тысяч. В текущем году масличными культурами засеяно более 375 тысяч гектаров. Урожайность выросла с 8,7 центнера с гектара в 2000 году до 15,7 центнера с гектара в 2014-м. В 2022 году липецкие аграрии намерены собрать не менее 23 центнеров с гектара. В 2014 году в Липецкой области было получено 406 тысяч тонн масличных культур, в текущем липецкие аграрии планируют вырастить около 800 тысяч тонн.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты».

С увеличением спроса на масличные больше внимания стало уделяться созданию мощностей для собственной переработки. Сейчас в регионе на рапсе специализируются три завода. Крупнейший из них, ООО «Либойл», в прошлом году выработал 68 тысяч тонн масла. По итогам 2021 года Липецкая область заняла второе место в стране по производству нерафинированного рапсового масла. В этом году готовится к запуску ещё одно предприятие. В Елецком районе должен открыться завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур ООО «Черкизово – масла» производительностью две тысячи тонн семян в сутки. Это позволит увеличить выпуск растительных масел и шротов в Липецкой области.

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