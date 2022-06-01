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Задонский район заинтересован в развитии паратуризма

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Всероссийский фестиваль «Русский путешественник» имени Н.Н. Муравьёва-Карского состоялся в Задонском районе. В нём приняли участие выдающиеся российские путешественники, учёные, писатели, блогеры. К примеру, Задонск посетили Герой Российской Федерации, океанолог Евгений Черняев; фотограф-маринист, участник первого кругосветного плавания на парусном барке «Седов» Анатолий Васильев; российский космонавт-испытатель Надежда Кужельная; парапутешественник, изобретатель первой в мире подводной инвалидной коляски Игорь Скикевич.

В программу фестиваля вошли открытые уроки по географии, экскурсии, встречи, лекции, просмотр фильмов. Был проведён сеанс связи с МКС. На вопросы участников ответил Герой России, космонавт Олег Артемьев.

Одним из важных итогов фестиваля стала договоренность о сотрудничестве с президентом Федерации паратуризма России Игорем Скикевичем. Он заявил о готовности к взаимодействию и желании оказывать содействие развитию туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Задонского района.

«Липецкая область в целом и Задонский район в частности интересны туристам. Мы оказываем всестороннюю поддержку развитию этой сферы, развиваем необходимую инфраструктуру, чтобы бизнесу было легко работать, а гостям комфортно находиться на липецкой земле и возвращаться сюда вновь», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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