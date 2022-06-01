Семинар по вопросам организации муниципального контроля прошел в администрации Липецкой области

Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов провёл семинар-совещание по вопросам организации муниципального контроля на территории Липецкой области в рамках реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В мероприятии приняли участие руководители органов местного самоуправления области, работники муниципалитетов, отвечающие за организацию муниципального контроля на территории городских округов и муниципальных районов. Главными темами встречи стали нормативно-правовое регулирование муниципального контроля, размещение сведений в информационных автоматизированных системах, а также доступность информации по видам муниципального контроля на официальных сайтах муниципальных органов власти.

В ходе совещания Сергей Курбатов отметил необходимость осуществления муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, обсуждались вопросы организации профилактических мероприятий по видам муниципального контроля в связи с введенным Правительством России моратория на проведение в 2022 году плановых и внеплановых контрольных надзорных мероприятий.

«Профилактика нарушений обязательных требований, внедрение цифровых технологий при организации регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля являются приоритетными задачами в сфере реформирования контрольной надзорной деятельности на территории региона», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.