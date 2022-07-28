РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 18.07.2022 №55-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 18.07.2022 № 55-р

Об исполнении бюджета

городского округа город Елец

за I полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов города Ельца от 03.08.2020 №220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 №342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за I полугодие2022 года по доходам в сумме 1 957 589 845,06 рублей, по расходам в сумме 1 654 097 342,30 рублей, согласно следующих приложений:

1) по доходам бюджета городского округа город Елец (приложение 1 к настоящему распоряжению);

2) по расходам бюджета городского округа город Елец (приложение 2 к настоящему распоряжению);

3) по расходованию дорожного фонда администрации городского округа город Елец (приложение 3 к настоящему распоряжению).

2.Настоящее распоряжение опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Лыкова Наталья Васильевна 4-21-95

8(47467)42195

Приложение 1

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от 18.07.2022 № 55-р

Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам за I полугодие 2022 года

руб.

Коды бюджетной классификации Доходы Годовой план Исполнено за 1 полугодие 2022 года % исполнения 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 944 633 513,45 420 965 686,14 44,56 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 673 867 373,24 286 526 489,14 42,52 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 673 867 373,24 286 526 489,14 42,52 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 37 897 092,21 20 523 861,61 54,16 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 37 897 092,21 20 523 861,61 54,16 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 950 000,00 27 262 798,00 66,58 1 05 01000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 27 600 000,00 18 114 213,50 65,63 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,00 273 323,97 — 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 050 000,00 192 337,71 18,32 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 12 300 000,00 8 682 922,82 70,59 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 140 743 000,00 44 074 274,96 31,32 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 29 100 000,00 3 305 131,76 11,36 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 111 643 000,00 40 769 143,20 36,52 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 359 000,00 5 311 034,93 39,76 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 19 080 088,00 8 097 882,68 42,44 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 12 000 000,00 4 492 444,94 37,44 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 670 000,00 175 554,65 26,20 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 410 088,00 172 028,00 41,95 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 6 000 000,00 3 172 148,61 52,87 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 0,00 28 217,79 — 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,00 57 488,69 — 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 705 000,00 4 100 056,46 110,66 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 705 000,00 4 100 056,46 110,66 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 31 960,00 1 382 266,15 4 324,99 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 31 960,00 39 480,00 123,53 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00 1 342 786,15 — 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11 000 000,00 20 012 842,84 181,93 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 9 500 000,00 15 338 102,34 161,45 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 500 000,00 4 674 740,50 311,65 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 000 000,00 1 967 052,07 49,18 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 1 707 127,30 — 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 363 811 046,46 1 536 624 158,92 45,68 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 205 349 480,09 1 538 784 972,09 48,01 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 761 878 867,00 326 032 908,27 42,79 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 280 488 427,85 542 969 607,00 42,40 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 015 093 585,24 606 400 753,51 59,74 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 147 888 600,00 63 381 703,31 42,86 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 158 461 566,37 337 327,75 0,21 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 158 461 566,37 337 327,75 0,21 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 -2 498 140,92 — 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,00 -2 498 140,92 — ВСЕГО 4 308 444 559,91 1 957 589 845,06 45,44

Приложение 2

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от 18.07.2022 № 55-р

Исполнение бюджета городского округа

город Елец по расходам за I полугодие 2022 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

руб.

Наименование Раздел Подраздел Сумма на 2022 год Исполнено за I полугодие 2022 года % исполнения ВСЕГО 4 369 249 349,96 1 654 097 342,30 37,86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 248 848 557,17 103 432 522,11 41,56 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 509 487,11 972 777,86 38,76 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 629 584,04 2 195 418,19 28,78 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 65 555 749,69 22 929 740,33 34,98 Судебная система 01 05 222 500,00 190 000,00 85,39 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 571 560,19 6 234 823,27 37,62 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 14 727 000,00 0,00 — Резервные фонды 01 11 4 164 307,00 0,00 — Другие общегосударственные вопросы 01 13 137 468 369,14 70 909 762,46 51,58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 16 808 032,60 9 134 352,44 54,35 Органы юстиции 03 04 4 566 345,00 2 030 129,74 44,46 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 12 241 687,60 7 104 222,70 58,03 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 792 803 783,07 206 766 433,47 26,08 Общеэкономические вопросы 04 01 1 082 900,00 364 546,84 33,66 Транспорт 04 08 21 900 000,00 3 690 751,34 16,85 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 709 862 445,67 201 911 307,26 28,44 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 59 958 437,40 799 828,03 1,33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 789 164 074,98 363 902 203,69 46,11 Жилищное хозяйство 05 01 313 059 758,12 186 509 346,23 59,58 Коммунальное хозяйство 05 02 76 141 920,48 28 206 742,03 37,04 Благоустройство 05 03 388 869 130,73 145 508 336,98 37,42 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 11 093 265,65 3 677 778,45 33,15 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 586 663 276,17 733 257 044,91 46,21 Дошкольное образование 07 01 574 548 139,74 247 863 907,16 43,14 Общее образование 07 02 801 652 638,32 382 111 355,91 47,67 Дополнительное образование детей 07 03 157 233 046,31 75 724 667,02 48,16 Молодежная политика 07 07 15 480 168,78 10 675 419,24 68,96 Другие вопросы в области образования 07 09 37 749 283,02 16 881 695,58 44,72 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 272 816 916,50 121 178 769,13 44,42 Культура 08 01 269 416 590,34 119 861 079,02 44,49 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 400 326,16 1 317 690,11 38,75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 110 466 939,65 48 691 768,58 44,08 Пенсионное обеспечение 10 01 6 481 913,64 3 237 184,09 49,94 Социальное обеспечение населения 10 03 49 849 330,01 22 817 928,86 45,77 Охрана семьи и детства 10 04 48 756 921,00 20 939 700,18 42,95 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 378 775,00 1 696 955,45 31,55 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 531 895 014,82 59 525 657,00 11,19 Физическая культура 11 01 166 697 997,02 56 951 687,95 34,16 Массовый спорт 11 02 359 587 367,14 860 043,02 0,24 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 19 682 755,00 8 160 467,00 41,46 Телевидение и радиовещание 12 01 13 382 000,00 5 606 327,00 41,89 Периодическая печать и издательства 12 02 6 300 755,00 2 554 140,00 40,54 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 100 000,00 48 123,97 48,12 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 100 000,00 48 123,97 48,12

Приложение 3

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от 18.07.2022 № 55-р

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа город Елец

за I полугодие 2022 года

руб.