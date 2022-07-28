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РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 18.07.2022 №55-р

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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации
18.07.2022 55-р
   

Об исполнении бюджета

городского округа город Елец

за I полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов города Ельца от 03.08.2020 №220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 №342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за I полугодие2022 года по доходам в сумме 1 957 589 845,06 рублей, по расходам в сумме 1 654 097 342,30 рублей, согласно следующих приложений:

1) по доходам бюджета городского округа город Елец (приложение 1 к настоящему распоряжению);

2) по расходам бюджета городского округа город Елец (приложение 2 к настоящему распоряжению);

3) по расходованию дорожного фонда администрации городского округа город Елец  (приложение 3 к настоящему распоряжению).

2.Настоящее распоряжение опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

 
Глава городского округа город Елец                                  Е.В. Боровских

Лыкова  Наталья Васильевна 4-21-95

   8(47467)42195 

Приложение 1

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от 18.07.2022 № 55-р

Исполнение бюджета городского округа город Елец
по доходам за I полугодие 2022 года

руб.

Коды бюджетной классификацииДоходыГодовой планИсполнено за 1 полугодие 2022 года% исполнения
1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ944 633 513,45420 965 686,1444,56
1 01 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ673 867 373,24286 526 489,1442,52
1 01 02010 01 0000 110Налог на доходы физических лиц673 867 373,24286 526 489,1442,52
1 03 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ37 897 092,2120 523 861,6154,16
1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации37 897 092,2120 523 861,6154,16
1 05 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД40 950 000,0027 262 798,0066,58
1 05 01000 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения27 600 000,0018 114 213,5065,63
1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0,00273 323,97
1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог1 050 000,00192 337,7118,32
1 05 04010 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов12 300 000,008 682 922,8270,59
1 06 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО140 743 000,0044 074 274,9631,32
1 06 01020 04 0000 110Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов29 100 000,003 305 131,7611,36
1 06 06000 00 0000 110Земельный налог111 643 000,0040 769 143,2036,52
1 08 00000 00 0000 000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА13 359 000,005 311 034,9339,76
1 11 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ19 080 088,008 097 882,6842,44
1 11 05012 04 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков12 000 000,004 492 444,9437,44
1 11 05024 04 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)670 000,00175 554,6526,20
1 11 05034 04 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)410 088,00172 028,0041,95
1 11 05074 04 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)6 000 000,003 172 148,6152,87
1 11 05300 00 0000 120Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности0,00 28 217,79
111 09044 04 0000 120Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)0,0057 488,69
1 12 00000 00 0000 000ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ3 705 000,004 100 056,46110,66
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздействие на окружающую среду3 705 000,004 100 056,46110,66
1 13 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА31 960,001 382 266,154 324,99
1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов31 960,0039 480,00123,53
1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов0,001 342 786,15
1 14 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ11 000 000,0020 012 842,84181,93
1 14 02043 04 0000 410Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу9 500 000,0015 338 102,34161,45
1 14 06012 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов1 500 000,004 674 740,50311,65
1 16 00000 00 0000 000ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА4 000 000,001 967 052,0749,18
1 17 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ0,00 1 707 127,30
2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ3 363 811 046,461 536 624 158,9245,68
2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ3 205 349 480,091 538 784 972,0948,01
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации761 878 867,00326 032 908,2742,79
2 02 20000 00 0000 150Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)1 280 488 427,85542 969 607,0042,40
2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации1 015 093 585,24606 400 753,5159,74
2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты147 888 600,0063 381 703,3142,86
2 07 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ158 461 566,37337 327,750,21
2 07 04050 04 0000 150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов158 461 566,37337 327,750,21
2 19 00000 00 0000 000ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ0,00-2 498 140,92
2 19 60010 04 0000 150Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов0,00-2 498 140,92
ВСЕГО 4 308 444 559,911 957 589 845,0645,44

Приложение 2

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

     от 18.07.2022 № 55-р

Исполнение бюджета городского округа

город Елец по расходам за I полугодие 2022 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

руб.

НаименованиеРазделПодразделСумма на 2022 годИсполнено за I полугодие 2022 года% исполнения
ВСЕГО  4 369 249 349,961 654 097 342,3037,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01 248 848 557,17103 432 522,1141,56
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования01022 509 487,11972 777,8638,76
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований01037 629 584,042 195 418,1928,78
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций010465 555 749,6922 929 740,3334,98
Судебная система0105222 500,00190 000,0085,39
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора010616 571 560,196 234 823,2737,62
Обеспечение проведения выборов и референдумов010714 727 000,000,00
Резервные фонды01114 164 307,000,00
Другие общегосударственные вопросы0113137 468 369,1470 909 762,4651,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03 16 808 032,609 134 352,4454,35
Органы юстиции03044 566 345,002 030 129,7444,46
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность031012 241 687,607 104 222,7058,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04 792 803 783,07206 766 433,4726,08
Общеэкономические вопросы04011 082 900,00364 546,8433,66
Транспорт040821 900 000,003 690 751,3416,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409709 862 445,67201 911 307,2628,44
Другие вопросы в области национальной экономики041259 958 437,40799 828,031,33
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05 789 164 074,98363 902 203,6946,11
Жилищное хозяйство0501313 059 758,12186 509 346,2359,58
Коммунальное хозяйство050276 141 920,4828 206 742,0337,04
Благоустройство0503388 869 130,73145 508 336,9837,42
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050511 093 265,653 677 778,4533,15
ОБРАЗОВАНИЕ07 1 586 663 276,17733 257 044,9146,21
Дошкольное образование0701574 548 139,74247 863 907,1643,14
Общее образование0702801 652 638,32382 111 355,9147,67
Дополнительное образование детей0703157 233 046,3175 724 667,0248,16
Молодежная политика070715 480 168,7810 675 419,2468,96
Другие вопросы в области образования070937 749 283,0216 881 695,5844,72
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08 272 816 916,50121 178 769,1344,42
Культура0801269 416 590,34119 861 079,0244,49
Другие вопросы в области культуры, кинематографии08043 400 326,161 317 690,1138,75
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10 110 466 939,6548 691 768,5844,08
Пенсионное обеспечение10016 481 913,643 237 184,0949,94
Социальное обеспечение населения100349 849 330,0122 817 928,8645,77
Охрана семьи и детства100448 756 921,0020 939 700,1842,95
Другие вопросы в области социальной политики10065 378 775,001 696 955,4531,55
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11 531 895 014,8259 525 657,0011,19
Физическая культура1101166 697 997,0256 951 687,9534,16
Массовый спорт1102359 587 367,14860 043,020,24
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12 19 682 755,008 160 467,0041,46
Телевидение и радиовещание120113 382 000,005 606 327,0041,89
Периодическая печать и издательства12026 300 755,002 554 140,0040,54
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА13 100 000,0048 123,9748,12
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга1301100 000,0048 123,9748,12

Приложение 3

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от 18.07.2022 № 55-р

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа город Елец

за I полугодие 2022 года

                                                                                                                           руб.

1. Проектирование, строительство (реконструкция) автодорог местного значения и искусственных сооружений на них150 000,00
2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения141 837 873,02
3. Содержание автодорог местного значения58 047 125,89
4. Прочие расходы1 876 308,35
Итого201 911 307,26
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