РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 18.07.2022 №55-р
|РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации
|18.07.2022
|№
|55-р
Об исполнении бюджета
городского округа город Елец
за I полугодие 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов города Ельца от 03.08.2020 №220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 №342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за I полугодие2022 года по доходам в сумме 1 957 589 845,06 рублей, по расходам в сумме 1 654 097 342,30 рублей, согласно следующих приложений:
1) по доходам бюджета городского округа город Елец (приложение 1 к настоящему распоряжению);
2) по расходам бюджета городского округа город Елец (приложение 2 к настоящему распоряжению);
3) по расходованию дорожного фонда администрации городского округа город Елец (приложение 3 к настоящему распоряжению).
2.Настоящее распоряжение опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских
Лыкова Наталья Васильевна 4-21-95
|8(47467)42195
Приложение 1
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от 18.07.2022 № 55-р
|Исполнение бюджета городского округа город Елец
|по доходам за I полугодие 2022 года
руб.
|Коды бюджетной классификации
|Доходы
|Годовой план
|Исполнено за 1 полугодие 2022 года
|% исполнения
|1 00 00000 00 0000 000
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|944 633 513,45
|420 965 686,14
|44,56
|1 01 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|673 867 373,24
|286 526 489,14
|42,52
|1 01 02010 01 0000 110
|Налог на доходы физических лиц
|673 867 373,24
|286 526 489,14
|42,52
|1 03 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|37 897 092,21
|20 523 861,61
|54,16
|1 03 02000 01 0000 110
|Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|37 897 092,21
|20 523 861,61
|54,16
|1 05 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|40 950 000,00
|27 262 798,00
|66,58
|1 05 01000 02 0000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|27 600 000,00
|18 114 213,50
|65,63
|1 05 02000 02 0000 110
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|0,00
|273 323,97
|—
|1 05 03000 01 0000 110
|Единый сельскохозяйственный налог
|1 050 000,00
|192 337,71
|18,32
|1 05 04010 02 0000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
|12 300 000,00
|8 682 922,82
|70,59
|1 06 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|140 743 000,00
|44 074 274,96
|31,32
|1 06 01020 04 0000 110
|Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
|29 100 000,00
|3 305 131,76
|11,36
|1 06 06000 00 0000 110
|Земельный налог
|111 643 000,00
|40 769 143,20
|36,52
|1 08 00000 00 0000 000
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|13 359 000,00
|5 311 034,93
|39,76
|1 11 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|19 080 088,00
|8 097 882,68
|42,44
|1 11 05012 04 0000 120
|Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|12 000 000,00
|4 492 444,94
|37,44
|1 11 05024 04 0000 120
|Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|670 000,00
|175 554,65
|26,20
|1 11 05034 04 0000 120
|Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|410 088,00
|172 028,00
|41,95
|1 11 05074 04 0000 120
|Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
|6 000 000,00
|3 172 148,61
|52,87
|1 11 05300 00 0000 120
|Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
|0,00
|28 217,79
|—
|111 09044 04 0000 120
|Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|0,00
|57 488,69
|—
|1 12 00000 00 0000 000
|ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|3 705 000,00
|4 100 056,46
|110,66
|1 12 01000 01 0000 120
|Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|3 705 000,00
|4 100 056,46
|110,66
|1 13 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|31 960,00
|1 382 266,15
|4 324,99
|1 13 01994 04 0000 130
|Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
|31 960,00
|39 480,00
|123,53
|1 13 02994 04 0000 130
|Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
|0,00
|1 342 786,15
|—
|1 14 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|11 000 000,00
|20 012 842,84
|181,93
|1 14 02043 04 0000 410
|Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
|9 500 000,00
|15 338 102,34
|161,45
|1 14 06012 04 0000 430
|Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|1 500 000,00
|4 674 740,50
|311,65
|1 16 00000 00 0000 000
|ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|4 000 000,00
|1 967 052,07
|49,18
|1 17 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|0,00
|1 707 127,30
|—
|2 00 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|3 363 811 046,46
|1 536 624 158,92
|45,68
|2 02 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|3 205 349 480,09
|1 538 784 972,09
|48,01
|2 02 10000 00 0000 150
|Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|761 878 867,00
|326 032 908,27
|42,79
|2 02 20000 00 0000 150
|Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|1 280 488 427,85
|542 969 607,00
|42,40
|2 02 30000 00 0000 150
|Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|1 015 093 585,24
|606 400 753,51
|59,74
|2 02 40000 00 0000 150
|Иные межбюджетные трансферты
|147 888 600,00
|63 381 703,31
|42,86
|2 07 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|158 461 566,37
|337 327,75
|0,21
|2 07 04050 04 0000 150
|Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
|158 461 566,37
|337 327,75
|0,21
|2 19 00000 00 0000 000
|ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|0,00
|-2 498 140,92
|—
|2 19 60010 04 0000 150
|Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
|0,00
|-2 498 140,92
|—
|ВСЕГО
|4 308 444 559,91
|1 957 589 845,06
|45,44
Приложение 2
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от 18.07.2022 № 55-р
Исполнение бюджета городского округа
город Елец по расходам за I полугодие 2022 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Сумма на 2022 год
|Исполнено за I полугодие 2022 года
|% исполнения
|ВСЕГО
|4 369 249 349,96
|1 654 097 342,30
|37,86
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|248 848 557,17
|103 432 522,11
|41,56
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 509 487,11
|972 777,86
|38,76
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|7 629 584,04
|2 195 418,19
|28,78
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|65 555 749,69
|22 929 740,33
|34,98
|Судебная система
|01
|05
|222 500,00
|190 000,00
|85,39
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|16 571 560,19
|6 234 823,27
|37,62
|Обеспечение проведения выборов и референдумов
|01
|07
|14 727 000,00
|0,00
|—
|Резервные фонды
|01
|11
|4 164 307,00
|0,00
|—
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|137 468 369,14
|70 909 762,46
|51,58
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|16 808 032,60
|9 134 352,44
|54,35
|Органы юстиции
|03
|04
|4 566 345,00
|2 030 129,74
|44,46
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|12 241 687,60
|7 104 222,70
|58,03
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|792 803 783,07
|206 766 433,47
|26,08
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 082 900,00
|364 546,84
|33,66
|Транспорт
|04
|08
|21 900 000,00
|3 690 751,34
|16,85
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|709 862 445,67
|201 911 307,26
|28,44
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|59 958 437,40
|799 828,03
|1,33
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|789 164 074,98
|363 902 203,69
|46,11
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|313 059 758,12
|186 509 346,23
|59,58
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|76 141 920,48
|28 206 742,03
|37,04
|Благоустройство
|05
|03
|388 869 130,73
|145 508 336,98
|37,42
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|11 093 265,65
|3 677 778,45
|33,15
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 586 663 276,17
|733 257 044,91
|46,21
|Дошкольное образование
|07
|01
|574 548 139,74
|247 863 907,16
|43,14
|Общее образование
|07
|02
|801 652 638,32
|382 111 355,91
|47,67
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|157 233 046,31
|75 724 667,02
|48,16
|Молодежная политика
|07
|07
|15 480 168,78
|10 675 419,24
|68,96
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|37 749 283,02
|16 881 695,58
|44,72
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|272 816 916,50
|121 178 769,13
|44,42
|Культура
|08
|01
|269 416 590,34
|119 861 079,02
|44,49
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 400 326,16
|1 317 690,11
|38,75
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|110 466 939,65
|48 691 768,58
|44,08
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|6 481 913,64
|3 237 184,09
|49,94
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|49 849 330,01
|22 817 928,86
|45,77
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|48 756 921,00
|20 939 700,18
|42,95
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 378 775,00
|1 696 955,45
|31,55
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|531 895 014,82
|59 525 657,00
|11,19
|Физическая культура
|11
|01
|166 697 997,02
|56 951 687,95
|34,16
|Массовый спорт
|11
|02
|359 587 367,14
|860 043,02
|0,24
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|19 682 755,00
|8 160 467,00
|41,46
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|13 382 000,00
|5 606 327,00
|41,89
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|6 300 755,00
|2 554 140,00
|40,54
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|13
|100 000,00
|48 123,97
|48,12
|Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|13
|01
|100 000,00
|48 123,97
|48,12
Приложение 3
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от 18.07.2022 № 55-р
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
городского округа город Елец
за I полугодие 2022 года
руб.
|1. Проектирование, строительство (реконструкция) автодорог местного значения и искусственных сооружений на них
|150 000,00
|2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения
|141 837 873,02
|3. Содержание автодорог местного значения
|58 047 125,89
|4. Прочие расходы
|1 876 308,35
|Итого
|201 911 307,26