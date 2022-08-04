ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 июля 2022 года № 45/410

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЕЛЬЦА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2022 года № 45/410

г. Елец

О Порядке проведения жеребьевки по распределению

между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих

теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов

депутатов Совета депутатов городского округа город Елец

Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 202 года

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 51 Федерального закона

от 12 июня 2022 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 49, частями 10, 11, 14 статьи 50 Закона Липецкой области

от 6 июня 2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 26 апреля 2022 года № 8/90-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в городском округе город Елец Липецкой области на территориальную избирательную комиссию города Ельца», территориальная избирательная комиссия города Ельца постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в муниципальные организации телерадиовещания,

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Ельца в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в Елецкую городскую общественно-политическую газету «Красное знамя».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Ельца О.В. Родионова Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ельца Н.А. Щукина

Приложение УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии города Ельца от 28 июля 2022 года № 45/410

Порядок

проведения жеребьевки по распределению между

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах

муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов

Совета депутатов городского округа город Елец

Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 202 года

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки

по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, в соответствии статьей 49, частями 10, 11, 14 статьи 50 Закона Липецкой области от 6 июня 2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», (далее – Закон Липецкой области).

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования

и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

В соответствии с частью 11 статьи 49 Закона Липецкой области

предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания для проведения предвыборной агитации производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания и кандидатом до предоставления указанного эфирного времени.

1. Распределение эфирного времени, предоставляемого

безвозмездно, на каналах муниципальных

организаций телерадиовещания

1.1. На основании части 10 статьи 50 Закона Липецкой области жеребьевка в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами проводится по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 11 августа 2022 года.

1.2. Жеребьевку проводит территориальная избирательная комиссия города Ельца (далее — Комиссия) с участием представителей соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания. Дата, время и место проведения жеребьевки определяются распоряжением председателя территориальной избирательной комиссии города Ельца.

1.3. Зарегистрированный кандидат обязан участвовать

в совместных агитационных мероприятиях.

1.4. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от получения части эфирного времени, предоставляемой для размещения предвыборных агитационных материалов, в том числе на некоторых каналах, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию города Ельца не позднее дня, предшествующего дню проведения жеребьевки. При этом такой отказ не влечет за собой соответствующее уменьшение объема эфирного времени, предоставляемого организацией телерадиовещания.

1.5. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации всем зарегистрированным кандидатам.

1.6. Всем кандидатам, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, эфирное время предоставляется муниципальной организацией телерадиовещания, имеющей лицензию на вещание на территории, включающей в себя территорию соответствующего одномандатного избирательного округа, либо на входящей в одномандатный округ территории.

1.7. Территориальная избирательная комиссия по завершении регистрации кандидатов уведомляет муниципальные организации телерадиовещания о количестве зарегистрированных кандидатов, между которыми должно быть распределено предоставляемое безвозмездно эфирное время. Территориальная избирательная комиссия города Ельца также уведомляет муниципальные организации телерадиовещания об имеющихся фактах отказа зарегистрированных кандидатов от получения частей эфирного времени, которые предоставляются для размещения предвыборных агитационных материалов.

1.8. Территориальная избирательная комиссия города Ельца не позднее чем за два дня до дня проведения жеребьевки информирует муниципальную организацию телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов через средства массовой информации или иным способом о дате, времени и месте проведения жеребьевки, а также размещает эту информацию на своем сайте в разделе «Информационное обеспечение выборов».

1.9. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата в жеребьевке в интересах этого кандидата участвует член территориальной избирательной комиссии города Ельца с правом решающего голоса (с учетом пункта 1.4 настоящего Порядка).

1.10. Подготовка помещения для проведения жеребьевки возлагается на территориальную избирательную комиссию города Ельца, а подготовка необходимой документации — на соответствующую муниципальную организацию телерадиовещания.

1.11. Организации телерадиовещания участвуют в жеребьевке в очередности, определенной жребием. Организация телерадиовещания, осуществляющая на нескольких каналах телевещание и (или) радиовещание, самостоятельно определяет очередность жеребьевки по распределению эфирного времени на соответствующих каналах. До начала проведения жеребьевки организация телерадиовещания представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования организации телерадиовещания, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате и времени выхода в эфир. Представитель организации телерадиовещания информирует присутствующих о выделенном объеме эфирного времени.

Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами проводится по каждому избирательному округу в алфавитном порядке, согласно порядковым номерам данных округов.

1.12. Согласно части 3 статьи 50 Закона Липецкой области общий объем эфирного времени, которое каждая муниципальная организация телерадиовещания безвозмездно предоставляет для проведения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням в пределах агитационного периода, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, — не менее одной четверти общего времени вещания.

В случае, если в результате безвозмездного предоставления эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата придется более 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое каждая организация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных кандидатов.

1.13. Эфирное время, предоставляемое безвозмездно, должно приходиться на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

1.14. Эфирное время, предоставляемое безвозмездно для проведения предвыборной агитации, может быть поделено в зависимости от даты предоставления на два или более этапов, а на каналах организаций телевещания – также, в зависимости от времени предоставления, на утреннее и вечернее (в связи с этим могут подготавливаться отдельные конверты, содержащие равные объемы эфирного времени, по этапам предоставления эфирного времени и по утреннему, и по вечернему эфирному времени). Вместе с тем возможно предоставление указанного эфирного времени только вечером.

1.15. В соответствии с частью 5 статьи 50 Закона Липецкой области не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий.

Данное правило не применяется при предоставлении бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам, если указанного объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или более минут.

В этом случае весь объем соответствующей доли эфирного времени отводится под размещение агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.

1.16. Совместные агитационные мероприятия могут проводиться на усмотрение редакции муниципальной организации телерадиовещания либо раздельно между кандидатами, зарегистрированными по каждому одномандатному избирательному округу, либо между кандидатами, зарегистрированными по разным одномандатным избирательным округам, при условии, что возможность участия в каждом совместном агитационном мероприятии должна быть предоставлена всем зарегистрированным по данным избирательным округам кандидатам[1].

1.17. Время, отведенное для совместных агитационных мероприятий, распределяется путем проведения жеребьевки между зарегистрированными кандидатами таким образом, чтобы каждый из участников совместного агитационного мероприятия получил равное с другими участниками количество времени. Участник жеребьевки выбирает конверт, в котором содержится информация о дате и времени проведения совместного агитационного мероприятия, в котором он вправе участвовать.

1.18. Распределение эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов (при его наличии), между зарегистрированными кандидатами также осуществляется путем проведения жеребьевки.

Соответствующая доля эфирного времени, предоставляемого для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, делится поровну между всеми зарегистрированными кандидатами по всем одномандатным округам.

1.19. Зарегистрированные кандидаты или их представители выбирают установленное организаторами жеребьевки количество конвертов, в которых содержится информация о дате и времени предоставления соответствующей организацией телерадиовещания каждому кандидату эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов.

1.20. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся в протокол жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами (приложение № 1 к настоящему Порядку) представителем организации телерадиовещания. В соответствующие графы протоколов вносятся фамилия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, и ставится его подпись. Протокол о распределении эфирного времени подписывают уполномоченный представитель соответствующей организации телерадиовещания и член территориальной избирательной комиссии города Ельца — с правом решающего голоса.

1.21. В день проведения жеребьевки по распределению предоставляемого безвозмездно эфирного времени после подписания протокола о его распределении участники совместных агитационных мероприятий могут по взаимному согласию (в том числе по предложению представителей организации телерадиовещания) обменяться датами и временем участия в них.

О проведенных между участниками совместных агитационных мероприятий согласованиях составляется протокол, подписываемый зарегистрированными кандидатами (или их представителями), обменявшимися датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях, представителями соответствующей организации телерадиовещания и членом территориальной избирательной комиссии города Ельца, присутствующим при обмене (приложение № 2 к настоящему Порядку). В дальнейшем обмен датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях в рамках предоставляемого безвозмездно эфирного времени не исключается при условии наличия письменного согласия на такой обмен всех участников соответствующих совместных агитационных мероприятий, своевременного опубликования в периодических печатных изданиях сведений о датах и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий с указанием новых составов участников и уведомления соответствующей избирательной комиссии.

1.22. Территориальная избирательная комиссия города Ельца не позднее 11 августа 2022 года публикует в муниципальном периодическом печатном издании и размещает на своем сайте в разделе «Информационное обеспечение выборов» утвержденные решениями избирательной комиссии график распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами (приложение № 3 к настоящему Порядку), определенный в результате жеребьевки (жеребьевок), с учетом итогов обмена по взаимному согласию зарегистрированными кандидатами датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях.

2. Пример расчета эфирного времени, предоставляемого безвозмездно муниципальной организацией телерадиовещания

2.1. Предположим, что на территории муниципального образования образованы 28 одномандатных избирательных округов. При этом зарегистрированы 310 кандидатов.

2.2. Допустим, что муниципальная организация телерадиовещания выпускает один телеканал, общее время которого составляет более двух часов в день. Соответственно, общий объем эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на канале организации телерадиовещания, вычисляется по общему правилу и составляет 30 минут, умноженные на 20 рабочих дней в пределах агитационного периода в средствах массовой информации, то есть 10 часов (600 минут).

2.3. В территориальную избирательную комиссию поступили письменные отказы от эфирного времени, предоставляемого для размещения агитационных материалов, от 200 кандидатов.

2.4. Муниципальная организация телерадиовещания приняла решение предоставить ровно половину соответствующей доли эфирного времени, то есть 300 минут, для проведения совместных агитационных мероприятий. Таким образом, для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов отводится 300 минут.

2.5. Расчет эфирного времени, предоставляемого зарегистрированному кандидату для участия в совместных агитационных мероприятиях, производится путем деления соответствующего объема (300 минут) на общее количество зарегистрированных кандидатов по всем избирательным округам (310 кандидатов).

Таким образом, доля каждого зарегистрированного кандидата в объеме эфирного времени, предоставляемого для проведения совместных агитационных мероприятий, составляет примерно 00 минут 58 секунд (300 минут = 18 000 секунд разделить на 310).

В данном случае действует исключение, предусмотренное частью 5 статьи 50 Закона Липецкой области, так как на каждого участника приходится менее 5 минут. В этом случае весь объем соответствующей доли эфирного времени отводится под размещение агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.

2.6. Эфирное время, предоставляемое для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, распределяется поровну между всеми зарегистрированными кандидатами по всем одномандатным округам, за исключением отказавшихся. Общий объем соответствующей доли не сокращается (так как 200 кандидатов отказались) и равен 600 минутам, так как весь объем соответствующей доли эфирного времени для проведения совместных агитационных мероприятий (300 минут) отводится под размещение агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (300 минут + 300 минут = 600 минут).

Таким образом, доля каждого зарегистрированного кандидата в объеме эфирного времени, предоставляемого для размещения агитационных материалов, составляет примерно 5 минут 45 секунд (600 минут = 36 000 секунд разделить на 110).

3. Распределение платного эфирного времени на каналах

муниципальных организаций телерадиовещания

3.1. Платное эфирное время, предоставляемое для целей предвыборной агитации на каналах муниципальных организаций телерадиовещания, распределяется между зарегистрированными кандидатами таким же образом, как и эфирное время, предоставляемое безвозмездно, но со следующими особенностями.

3.2. Согласно части 12 статьи 50 Закона Липецкой области муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему объему эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, или превышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число соответственно зарегистрированных кандидатов. Если после такого распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.

3.3. Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов определяются жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами. Результаты жеребьевки оформляются протоколом по распределению эфирного времени, предоставляемого за плату, между зарегистрированными кандидатами (приложение № 4 к настоящему Порядку). Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного времени, предоставляемого за плату, между зарегистрированными кандидатами (приложение № 5 к настоящему Порядку) публикуется не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании не позднее 11 августа 2022 года и передается муниципальной организацией телерадиовещания в территориальную избирательную комиссию города Ельца.

3.4. Платное эфирное время для проведения предвыборной агитации предоставляется в том числе в выходные дни в течение агитационного периода. При этом с целью соблюдения принципа равенства зарегистрированных кандидатов специально проводится жеребьевка по распределению платного эфирного времени, приходящегося на выходные дни.

3.5. Протоколы жеребьевки по распределению платного эфирного времени (отдельно по рабочим и по выходным дням) подписывают два и более представителя организации телерадиовещания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки члена территориальной избирательной комиссии города Ельца и представитель соответствующей избирательной комиссии.

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Приложение № 1

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Протокол

жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 2022 года

на канале муниципальной организации телерадиовещания

___________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания, наименование канала[2])

№ п/п Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому он зарегистрирован Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов Фамилия, инициалы представителя зарегистрированного кандидата, участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса) Подпись представителя зарегистрированного кандидата, участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса), и дата подписания 1.

Представители организации телерадиовещания[3]

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Член территориальной избирательной комиссии города Ельца с правом решающего голоса

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

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Приложение № 2

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Протокол

согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 2022 года

на канале муниципальной организации телерадиовещания

___________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания, наименование канала[4])

№ п/п Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому он зарегистрирован Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий по результатам жеребьевки Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий по согласованию Фамилия, инициалы представителя зарегистрированного кандидата, предложившего обмен датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях Подпись представителя зарегистрированного кандидата, предложившего обмен датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях, и дата подписания Фамилия, инициалы представителя зарегистрированного кандидата, давшего согласие на обмен датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях Подпись представителя зарегистрированного кандидата, давшего согласие на обмен датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях, и дата подписания 1.

Представители организации телерадиовещания[5]

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Член территориальной избирательной комиссии города Ельца с правом решающего голоса

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение № 3

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года

ГРАФИК

распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 2022 года

на канале муниципальной организации телерадиовещания

___________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания, наименование канала)

№ п/п Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 1.

Приложение № 4

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов _____________

__________________20___ года

Протокол

жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого за плату, между зарегистрированными кандидатами на выборах ____________________ на канале муниципальной организации телерадиовещания

___________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания, наименование канала)

№ п/п Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому он зарегистрирован Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов Фамилия, инициалы представителя зарегистрированного кандидата, участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса) Подпись представителя зарегистрированного кандидата, участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса), и дата подписания 1.

Представители организации телерадиовещания

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Член территориальной избирательной комиссии _____ с правом решающего голоса

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение № 5

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов ______

____ 20____ года

ГРАФИК

распределения эфирного времени, предоставляемого за плату, между зарегистрированными кандидатами на выборах

________________________на канале муниципальной организации телерадиовещания

___________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания, наименование канала)

№ п/п Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 1.

[1] Например, на территории муниципального образования образовано четыре одномандатных избирательных округа (округ № 1, округ № 2, округ № 3 и округ № 4). В этом случае возможны следующие варианты организации совместных агитационных мероприятий с участием кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам:

Вариант 1. Проводится одно совместное агитационное мероприятие с участием кандидатов, зарегистрированных по округам № 1 и № 2, и одно совместное агитационное мероприятие с участием кандидатов, зарегистрированных по округам № 3 и № 4.

Вариант 2. Проводится четыре совместных агитационных мероприятия с участием кандидатов, зарегистрированных по каждому избирательному округу раздельно.

Вариант 3. Проводится одно совместное агитационное мероприятие с участием всех кандидатов, зарегистрированных по всем четырем одномандатным избирательным округам.

[2] Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

[3] Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания.

[4] Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

[5] Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания.