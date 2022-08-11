Реконструкция ГДМ «Октябрь» началась в Липецке

Реконструкция здания городского дворца молодёжи «Октябрь» началась в Липецке. Сегодня на объекте побывал руководитель региона Игорь Артамонов. Губернатор оценил ход работ и обсудил с подрядчиком особенности предстоящей реконструкции здания.

Сейчас ведутся демонтажные работы, впереди – перепланировка здания и обновление фасада. Изношенные конструкции заменят, где необходимо – укрепят. Осматривая «Октябрь» внутри, губернатор обратил внимание на старые витражи. Как рассказали липецкие архитекторы, это уникальные образцы, которых в городе больше не осталось. Игорь Артамонов поручил их сохранить и использовать в интерьере обновлённого пространства.

«Это не просто концертный зал, для Липецка «Октябрь» – это история. И мы её сохраним, преобразим, подарим новую жизнь», – сказал губернатор.

После реконструкции «Октябрь» будет многофункциональным культурным центром, ориентированным в первую очередь на интересы молодёжи.

«Он станет современным арт-пространством, каких в нашем городе, да и регионе ещё не было. Залы будут трансформироваться – под концерты, выставки, тренинги, конференции. У молодёжи появится больше возможностей для занятий творчеством, а вот каким – важно спросить у них. Молодым здесь должно быть интересно, и мы ждём предложений и идей. Время на их воплощение есть и есть возможности», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Реконструкция здания городского дворца молодёжи «Октябрь» ведётся в рамках нацпроекта «Культура» и должна завершиться в 2024 году.