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Липчане напишут «Диктант Победы»

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«Диктант Победы 2022», написать который приглашаются все желающие липчане, запланирован на 3 сентября. Всероссийская акция пройдет почти на 200 площадках Липецкой области: в школах, библиотеках, университетах, воинских частях.

«В годы войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Сегодня обелиски и мемориалы павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории региона. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Одной из центральных площадок станет Липецкий институт развития образования. Сейчас во всех образовательных организациях идет активная подготовка. Технологическое сопровождение «Диктанта Победы» в регионе обеспечивает Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области.

Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Диктант прошел в России и еще 23 государствах. В акции приняли участие более 150 тысяч человек от 9 до 90 лет. После этого было принято решение сделать диктант традиционным. В акции может принять участие любой желающий житель России, граждане других стран, причем не только те, кто находится на территории России, но и те, кто пребывает за ее пределами. Принимать участие в написании диктанта можно удаленно в режиме онлайн, для чего потребуется доступ к официальному сайту либо приложению Диктант Победы. Акция позволяет прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о Великой Отечественной и ее героях. При регистрации на сайте https://диктантпобеды.рф/ можно быстро узнать свой результат при очном участии, есть возможность самостоятельно скачать именные дипломы участников и победителей, можно зарабатывать баллы и получать призы от организаторов за активное участие в Диктанте Победы.

Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной. Чтобы заранее подготовиться к проверке знаний, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти тренировочные тесты от создателей диктанта. Организаторы рекомендуют также использовать для подготовки материалы Российского исторического общества, освежить с помощью книг и документальных фильмов ключевые даты Великой Отечественной войны, события, географию, биографии героев и полководцев, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

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