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Областной центр занял 12-ю строчку в рейтинге российских городов по вводу жилья в 2021 году

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Липецк занял 12-ю строчку в рейтинге российских городов по вводу жилья. Соответствующее исследование расчета показателей 100 крупнейших городов на основе официальных данных провели аналитики РИА Новости.

В областном центре в 2021 году ввели 551,7 тыс. квадратных метров, или 1,1 квадратных метра на жителя. Показатель обеспеченности жильем в Липецке превышает общероссийский уровень (26,9 «квадрата» на жителя) и составляет 31,7 квадратных метра на человека.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что в этом году перед строителями стоят серьезные задачи, и, конечно же, их нужно выполнять. «Здесь важна командная работа: застройщиков, руководителей муниципалитетов и ведомственных управлений. Кроме того, необходим жесткий контроль на всех этапах строительства», – считает Игорь Артамонов.

На состоявшемся в июне рабочем совещании с застройщиками при рассмотрении перспективных площадок для строительства индивидуального жилья и многоквартирных домов отмечалось, что комплексное развитие территорий ждет кварталы улиц Нестерова – Качалова, Ушинского – Франко, Радиаторная, Спиртзаводская. При этом для улиц Нестерова – Качалова уже готовится документация для проведения торгов на поиск застройщика, который взамен аварийного жилье возведет новое, по остальным ведутся торги на оценку территорий.

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