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Липецкая область вошла в пятёрку самых читающих регионов России

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Рейтинг самых читающих регионов составила «Почта России». Анализировались данные о числе жителей, выписывающих периодические издания. Липецкая область, где на тысячу человек приходится 126 оформивших подписку, вошла в число лидеров, разделив пятое место с Республикой Северная Осетия-Алания. Также в числе самых читающих субъектов – Курская, Брянская, Костромская и Кировская области.

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения «Почты России», оформить подписку на газеты и журналы сегодня можно нескольким способами: в почтовых отделениях, у почтальона на дому, на специализированном сайте или в мобильном приложении. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или сельской библиотеке. Для этого клиенту нужно выбрать учреждение, в пользу которого он выписывает журнал или газету, и оплатить подписку онлайн или в почтовом отделении.

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