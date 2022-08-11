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Парад винтажных костюмов увидели гости фестиваля «Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых»

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Ежегодный событийный праздник «Гуляние в усадьбе князей Васильчиковых» прошел с размахом в селе Трубетчино Добровского района. Фестиваль в духе XIX века собрал около 1200 гостей из Липецкой области, Воронежа и Москвы.

Действие развернулось на территории бывшей дворянской усадьбы. Для гостей приготовили насыщенную программу: спортивные состязания, в том числе игру в «Городки», экскурсию с посещением музея «История села» в старинном здании школы – одном из объектов бывшей усадьбы Васильчиковых, большой концерт с театральными зарисовками из жизни князей и парадом костюмов позапрошлого века.

Гостей угощали традиционными блюдами этой местности, участники фестиваля танцевали вальс и польку, пели народные песни и романсы. Завершился праздник красочным фейерверком.

«В Липецкой области проводятся разнообразные фестивали, которые привлекают туристов с самыми разными интересами. У нас бережно хранятся традиции, чтится история, а гостеприимство липчан никого не составляет равнодушным. Туриндустрия региона развивается, уверен, что желающих посетить нашу область станет ещё больше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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