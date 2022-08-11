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«Палитра профессий» поможет юным липчанам выбрать работу

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Специализированная профильная смена «Палитра профессий» стартует в детских оздоровительных лагерях «Елочка» и «Чайка» в Липецкой области. В ней примут участие более 200 детей.

Основная цель смены – оказать влияние на предпрофильную подготовку и профессиональное самоопределение ребенка. Участники смены побывают на 18 площадках по компетенциям Ворлдскиллс: «Технология моды», «Парикмахерское искусство», «Столярное дело», «Малярные и декоративные работы», «Графический дизайн», «Кузовной ремонт», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Робототехника», «Интернет-маркетинг», «Дошкольное воспитание», «Администрирование отеля», «Инженерный дизайн CAD», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Ветеринария», «Лечебная деятельность», «Предпринимательство», «Фотография».

Школьники смогут попробовать свои силы с помощью игровых симуляторов, интерактивных заданий, мастер-классов от наставников, которыми выступят сертифицированные эксперты Ворлдскиллс. По окончании смены лучших наградят подарками с символикой организации. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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