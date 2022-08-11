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Автоинспекторы за выходные выявили на липецких трассах 54 нетрезвых водителя

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Масштабную акцию, направленную на профилактику особо опасных правонарушений, проводили с 5 по 7 августа автоинспекторы в Липецкой области. Управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых злостных нарушений Правил дорожного движения, которое в случае автомобильной аварии приводит к тяжелым последствиям. 

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в городах и районах автоинспекторы проводили массовые проверки водителей на состояние опьянения. За грубейшее нарушение ПДД на дорогах региона за трое суток было задержано 54 водителя. Кроме того, в регионе были выявлены пять водителей, повторно севших нетрезвыми за руль транспортного средства, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264. 1 УК РФ. 

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем автомобилистам, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.

Госавтоинспекторы призывают всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения, сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112. Нетерпимое отношение к злостному нарушению ПДД может помочь предотвратить несчастье. Массовые проверки, направленные на предотвращение опасных факторов дорожного риска, будут продолжаться. «Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб, ведомств, общественных организаций и неравнодушных жителей Липецкой области», – считает губернатор Игорь Артамонов.

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