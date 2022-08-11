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Липчане могут принять участие во втором сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты»

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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) запустило второй сезон грантового конкурса «Росмолодежь.Гранты», в котором могут принять участие и представители Липецкой области. Потенциальные участники посетят очные и онлайн-мероприятия во всех субъектах Российской Федерации. Здесь они узнают, какие возможности дает им участие в грантовом конкурсе от Росмолодежи, который продлится до 22 августа.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева встретилась с успешными обладателями грантов на торжественном мероприятии в интерактивном формате . Знакомство с выдающимися грантополучателями из различных субъектов Российской Федерации прошло на летней площадке Росмолодежи. Участники в «игровом» формате квиз-викторины презентовали авторские социально значимые проекты, которые уже успели реализовать на грантовые средства. Грантополучатели рассказали об эффективности своих идей и озвучили предложения по дальнейшему взаимодействию с Росмолодежью. 

Приглашенными авторами успешных грантовых проектов стали Любовь Румянцева, Марат Гацалов, Денис Осинцев, Егор Лазарев, Егор Хрипков, Максим Павлов и София Тимофеева, Юрий Николенко, Дарья Восьмухина и Адель Прокшина. В число их проектов вошли «RЕТТкое чтение» (адаптированные книги для детей с нарушениями речи и мастер-классы для родителей по их совместному чтению), «Медиа-Алания» (проект об освещении культурно-исторических природных памятников с помощью визуализации FPV и аэросъемкой в 360), образовательный интенсив «Media Compas» для развития студенческих объединений в сфере медиаграмотности, SMM, фото-видеосъемки, монтажа и графического дизайна, звукорежиссуре и масс-медиа, а также фестиваль науки, культуры и спорта «Пикник ДГТУ», «Культурные коды России: креативные индустрии в интересах межнационального взаимодействия», студия театра кукол «Сказки из сундука», «Скетч-путешествия по городу Волгограду», курс молодого донора «ЛЕЙКОЗА.НЕТ», онлайн-квест «Экопоколение» (проект по экограмотности и эковолонтерству среди детей и молодежи), а также иммерсивная историческая лаборатория «Память поколений» (социокультурный проект по сохранению исторической памяти и воспитания интереса к истории среди молодежи).

После  презентаций авторы проектов озвучили свои предложения по развитию грантового конкурса, взаимодействию в период реализации проектов, а также другим направлениям совместной деятельности. Одним из предложений стало создание сетки амбассадоров направлений «Росмолодежь.Гранты» из числа представителей сообщества. «С точки зрения формирования сообщества амбассадоров, развития ваших проектов и вас самих, это очень правильная история, и внутри нее как раз большие ресурсы. Несмотря на то что мы бьем рекорды по количеству заявок на грантовый конкурс, мы понимаем, что молодежи в нашей стране почти 40 миллионов, и мы далеко не до всех дотягиваемся. Дотянуться самим, рассказать каждому о том, что есть такие возможности, — сложно. А когда формируется такая сеть ребят, которые продвигают наши совместные идеи и смыслы — это очень здорово. Для нас, как и для вас, это точно польза», — поделилась Ксения Разуваева.

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