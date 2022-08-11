Липчанка Елена Коробкина выиграла сразу два легкоатлетических турнира

Победу в двух турнирах одержала липецкая легкоатлетка Елена Коробкина за минувшую неделю. Сначала спортсменка завоевала золото чемпионата России по лёгкой атлетике на дистанции 10 тысяч метров с результатом 33:20.21. Это её 23-я медаль чемпионатов страны.

Через пару дней Елена одержала победу в полумарафоне «Северная столица» в Санкт-Петербурге. Причём с рекордом трассы. 10 километров она преодолела за 31 минуту 31 секунду.

«Очень радует, когда липецкие спортсмены достигают больших высот и побеждают в престижных турнирах, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стараемся создавать в регионе необходимые условия для всех любителей здорового образа жизни и развивать самые разные виды спорта, чтобы у каждого была возможность заниматься тем, что нравится».