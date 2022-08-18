Липецкая ТПП отметила 30-летний юбилей

Торжество в честь 30-летия Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» накануне собрало свыше 500 гостей и стало знаменательным событием в регионе. На празднование юбилея собрались представители власти и общественности, инфраструктуры поддержки бизнеса, предпринимательского сообщества. Также Липецкую область посетили руководители Тамбовской, Орловской и Воронежской ТПП, представитель ТПП РФ в Таджикистане Бободжон Шарифов.

Губернатор региона Игорь Артамонов в Благодарственном письме отметил многолетнюю плодотворную работу ТПП как надежного гаранта развития предпринимательства в Липецкой области, подчеркнув активную и последовательную деятельность по развитию торгово-промышленных связей липецких предприятий, экспорта региональных товаров и услуг, расширению делового сотрудничества и установлению международных деловых контактов. «Вместе с представителями бизнес-сообщества региона и в сотрудничестве с Липецкой торгово-промышленной палатой мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в такие непростые времена, как сегодня», – считает Игорь Артамонов.

Затем гости посмотрели фильм о работе торгово-промышленной палаты, о масштабных результатах, которые удалось добиться за 30 лет ее успешного функционирования. В фильме рассказали и о создании центра «Мой бизнес» Липецкой области, открытого в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Учредителями его являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов поблагодарил предпринимателей, которые являются получателями мер государственной поддержки. Он отметил, что благодаря их активной жизненной позиции, стремлению развивать свой бизнес, открытости и контактности жители региона узнают про инфраструктуру поддержки предпринимательства.