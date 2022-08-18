новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Липецкая ТПП отметила 30-летний юбилей

0 6

Торжество в честь 30-летия Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» накануне собрало свыше 500 гостей и стало знаменательным событием  в регионе. На празднование юбилея собрались представители власти и общественности, инфраструктуры поддержки бизнеса, предпринимательского сообщества. Также Липецкую область посетили руководители Тамбовской, Орловской и Воронежской ТПП, представитель ТПП РФ в Таджикистане Бободжон Шарифов.

Губернатор региона Игорь Артамонов в Благодарственном письме отметил многолетнюю плодотворную работу ТПП как надежного гаранта развития предпринимательства в Липецкой области, подчеркнув активную и последовательную деятельность по развитию торгово-промышленных связей липецких предприятий, экспорта региональных товаров и услуг, расширению делового сотрудничества и установлению международных деловых контактов. «Вместе с представителями бизнес-сообщества региона и в сотрудничестве с Липецкой торгово-промышленной палатой мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в такие непростые времена, как сегодня», – считает Игорь Артамонов.

Затем гости посмотрели фильм о работе торгово-промышленной палаты, о масштабных результатах, которые удалось добиться за 30 лет ее успешного функционирования. В фильме рассказали и о создании центра «Мой бизнес» Липецкой области, открытого в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Учредителями его являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов поблагодарил предпринимателей, которые являются получателями мер государственной поддержки. Он отметил, что благодаря их активной жизненной позиции, стремлению развивать свой бизнес, открытости и контактности жители региона узнают про инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Центр «Мой бизнес» оказывает содействие развитию…

Игорь Артамонов предложил разработать дополнительные меры…

Все школы и детские сады Липецкой области приняты комиссиями…

Липецкая ТПП объединяет более 500 предприятий и организаций

Игорь Артамонов предложил разработать региональную программу…

1 из 311
Новости ВРФ