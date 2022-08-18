Минэкономразвития РФ открыло набор на курсы в сфере искусственного интеллекта с возмещением до 85% их стоимости

Минэкономразвития России открывает отбор слушателей на обучение в области искусственного интеллекта на курсах с финансовой поддержкой от государства, рассказали в управлении цифрового развития Липецкой области. Общий объем финансирования программы на три года составит 575 миллионов рублей. Средства на нее заложены в федеральном проекте «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе «Университета 2035», который является организатором программы.

Государство софинансирует до 85 тысяч рублей на обучение на курсах стоимостью от 95 тысяч до 110 тысяч рублей. Таким образом, доплатить придется от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, менее 25% от рыночной стоимости курса», – подчеркнули в «Университета 2035». Обучение начнется в сентябре 2022 года и будет проходить в дистанционном формате. Слушатели смогут повысить свою квалификацию по таким востребованным специальностям как «Аналитик данных», «Инженер данных», «Технический аналитик», «Архитектор в области искусственного интеллекта», «Архитектор данных».

Принять участие в программе могут граждане России старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, с наличием среднего профессионального или высшего образования, либо студенты колледжей и вузов. Начать обучение смогут граждане с достаточным уровнем знаний в сфере IT, который будет проверен в рамках отбора слушателей. Для записи на курсы необходимо подать заявку на сайте ai.2035.university, заполнить анкету и пройти профориентационную диагностику, затем выбрать программу и успешно сдать вступительное испытание. Заявки принимаются до 1 сентября при условии наличия свободных мест. Количество мест ограничено, в 2022 году обучение с господдержкой смогут пройти 2375 человек.