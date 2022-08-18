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Олимпийские чемпионы приедут на Липецкий триатлон

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Мировые звёзды спорта приедут в Липецк. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун и олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес посетят областной центр в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские чемпионы – детям, молодёжи и детскому спорту».

Знаменитые спортсмены примут участие в награждении участников Липецкого триатлона и беговых дистанций, проведут встречу с детьми из общеобразовательных и спортивных школ Липецка. Все желающие пообщаться с легендами спорта, взять автограф или сфотографироваться могут прийти на Зелёный остров 27 и 28 августа. Вход для зрителей свободный.

«Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», — отмечает Игорь Артамонов. 

До масштабного спортивного мероприятия, которое соберёт в Липецке атлетов из десятков городов России,  остаётся две недели. Фестиваль «Липецкий триатлон, 113 «Зелёный остров» пройдёт в областном центре 27 и 28 августа. Регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113 «Зелёный остров» доступна по ссылке.

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