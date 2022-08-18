Липецкий «Театр в усадьбе» приглашает гостей на двойной юбилей в Рязанку

Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского в Липецкой области 27 августа приглашает липчан и гостей региона на праздничный фестиваль, посвященный двойному юбилею. В этом году исполняется 195 лет со дня рождения знаменитого земляка, выдающегося ученого, общественного и государственного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского и 25 лет музею в усадьбе Рязанка Чаплыгинского района.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие фестивали делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Среди ярких творческих подарков, подготовленных организаторами, центральное место займет программа «Чехов в усадьбе». Ее представит Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого в рамках федерального проекта Минкульта РФ «Театр в усадьбах». Программа разработана с учетом реальных исторических фактов, рассказали эксперты. Судьбы Семенова-Тян-Шанского, Чехова и Толстого взаимосвязаны. Являясь современниками, величайшие представители эпохи общались и даже сотрудничали, в частности, в продвижении идеи переписи населения.

Историческая реконструкция эпохи позволит гостям Рязанки погрузиться в атмосферу XIX века и оказаться в обществе чеховских персонажей. Театральный перфоманс развернется одновременно в разных частях усадебного парка. Не упустить самое интересное помогут большие плазменные экраны, которые установят на усадебной территории. В 11.00 костюмированное представление откроет появление одного из главных персонажей праздника – Антона Павловича Чехова. В 11.30 гостей пригласят на спектакль «Пришел! Увидел! Полюбил!», поставленный по чеховским пьесам-шуткам «Медведь» и «Предложение».

Липецкая область стала одним из семи регионов, выбранных Минкультом РФ для проведения федерального проекта «Театр в усадьбе» в 2022 году. Проект представляет собой серию театральных праздников, проводимых на территории музеев-усадеб и других памятных исторических мест в разных российских регионах. Спектакли создаются или специально адаптируются для показа в конкретном культурно-историческом месте. Классические усадьбы и знаковые исторические места предоставляют зрителям возможность глубже включаться в историю страны, узнавая важные имена и события.

Фестиваль также представит проект Hermitage Online с рубрикой «Эрмитаж в гостях у коллег». Кроме того, пройдет торжественное подведение промежуточных итогов работы музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского и арт-резиденции «Шанс Кого». Запланировано проведение виртуальных экскурсий, выставок, интерактивных площадок с мастер-классами. В музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского и на его сайте открыта продажа билетов. Часть полученных средств пойдет на реставрацию одного из экспонатов – халата, подаренного Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому во время экспедиции в Азию.