новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Новая цифровая медтехника помогает тербунским врачам повышать качество диагностики

0 7

Врачи Тербунской районной больницы высоко оценили новый передвижной аппарат для рентгенографии. Оборудование поступило в медицинское учреждение в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

Аппарат используется для рентген-диагностики при обследовании нетранспортабельных и тяжелобольных пациентов, которые проходят лечение в терапевтическом, реанимационном, травматологическом и хирургическом отделениях. За время эксплуатации на данном оборудовании выполнено около 200 исследований. Цифровой рентген считается наименее опасным для здоровья человека.

«Такое оборудование представляет большую ценность для врачей различных специальностей, так как позволяет оценить состояние пациента на месте», – подчеркнул главный врач Тербунской ЦРБ Олег Габулов.

Как подчеркнули в региональном управлении здравоохранения, снимки, полученные с помощью этого аппарата, отличаются высокой точностью и информативностью и дают возможность врачу правильно и своевременно поставить диагноз.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Центр «Мой бизнес» оказывает содействие развитию…

Игорь Артамонов предложил разработать дополнительные меры…

Все школы и детские сады Липецкой области приняты комиссиями…

Липецкая ТПП объединяет более 500 предприятий и организаций

Игорь Артамонов предложил разработать региональную программу…

1 из 311
Новости ВРФ