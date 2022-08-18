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Липецкая ТПП объединяет более 500 предприятий и организаций

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Отметивший 30-летний юбилей Союз «Липецкая торгово-промышленная палата» был создан в 1992 году по инициативе крупнейших предприятий Липецкой области и сегодня объединяет более 500 предприятий и организаций от Новолипецкого металлургического комбината до предприятий малого бизнеса. Об этом на пресс-конференции для представителей местных СМИ рассказал президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

Ежегодно Липецкой ТПП поручено выполнять такие важные функции, как определение форс-мажора и статус производства товаров российского производства. Она организует более 300  межрегиональных и международных бизнес-миссий, выставок и ярмарок, конференций и форумов, семинаров и масштабных культурных событий. Липецкая ТПП вошла в тройку палат в номинации «Лучшая крупная региональная ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона» и в топ-5 в номинации «Лучшая ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона». «Одним из важнейших проектов и успешным примером государственно-частного партнерства Липецкой ТПП и правительства региона стал центр «Мой бизнес», – отметил Анатолий Гольцов. Он добавил, что важнейшими сегодня направлениями деятельности центра являются программы по импортозамещению, налаживание торговых связей с зарубежными странами, обучающие мероприятия для самозанятых, опытных предпринимателей и экспортно-ориентированных компаний. «Это уникальный пример синергии по выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Анатолий Гольцов.

Он также рассказал о ближайших планах липецких предпринимателей по освоению экспортного рынка Африки. «В центре «Мой бизнес» мы учим наших бизнесменов, что у каждого контракта должно быть продолжение, что нужно развивать долгосрочные связи. Мы двигаемся на Восток, проводим международные бизнес-миссии и выставки», – сообщил президент палаты.

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