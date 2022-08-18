Все школы и детские сады Липецкой области приняты комиссиями перед 1 сентября

Все школы и детские сады Липецкой области приняты комиссиями перед началом учебного года. 1 сентября к занятиям приступят 128 тысяч детей. Из них – 13 тысяч первоклассников.

На подготовку образовательных организаций в этом году в регионе было выделено больше 1 млрд рублей, на проведение капитальных ремонтов – около 700 млн рублей, на обеспечение антитеррористической защищённости – свыше 250 млн рублей, на пожарную безопасность – 150 млн рублей.

Ряд образовательных учреждений губернатор Игорь Артамонов проверит на этой неделе. Об этом он сообщил на еженедельном оперативном совещании. «В этом году было выделено большое количество средств на ремонт и подготовку школ к новому учебному году. Важно, чтобы средства были освоены вовремя, а работы проведены качественно. На текущей неделе лично проверю готовность отдельных школ», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Проконтролирует глава региона и реализацию проекта строительства школьных спортивных площадок в Липецке. Как заверила мэр областного центра Евгения Уваркина, они готовы уже на 80-95% и к 1 сентября будут сданы.