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Игорь Артамонов предложил разработать дополнительные меры поддержки для липецких военнослужащих

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Новые меры поддержки для липецких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, будут разработаны в регионе. С такой инициативой выступил губернатор Игорь Артамонов. Он обратился к спикеру регионального парламента с предложением проработать комплекс дополнительных региональных мер по поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семей.

«Наши бойцы самоотверженно сражаются за безопасность Родины. Об их мужестве говорят ордена и медали, которые, к сожалению, иногда приходится вручать посмертно. Считаю, что необходимо дополнительно поддержать семьи военнослужащих и разработать ряд мер поддержки для участников спецоперации», – сказал губернатор.

Спикер регионального парламента Дмитрий Аверов ответил, что для реализации этой инициативы создана рабочая группа. В ближайшее время все предложения будут сформулированы и вынесены на рассмотрение очередной сессии Облсовета.

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