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Центр «Мой бизнес» оказывает содействие развитию импортозамещающего производства в Липецкой области

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Региональный центр инжиниринга и кластерного развития Липецкой области на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») организовал деловую встречу представителей предприятия ООО «Липецкий электродвигатель» с производственными компаниями региона. В ней приняли участие предприятия   в частности, «ПК «Корстэл», ООО «АТЛ», компания «Рарма», осуществляющие деятельность в сфере изготовления фасонного литья из чугуна для агрегатов и оборудования с использованием новейших технологий, широкозахватной сельскохозяйственной техники и запасных неоригинальных запчастей из высокопрочных и износостойких сталей.

Цель встречи – создание внутрирегиональной кооперации и развитие кластера «Долина машиностроения». Обсуждались вопросы интеграции предпринимателей в технологическую цепочку, создание новых рабочих мест, расширение производства, что в сегодняшних реалиях особенно актуально по импортозамещающей продукции. Последовательная и качественная реализация концепции развития системы внутрирегиональной кооперации является одним из инструментов обеспечения динамики ускоренного роста производства и всего региона в целом и, как следствие, достижения зафиксированных в экономической повестке национальных целей развития. 

Региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой стали правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «У нашей области хороший промышленный потенциал. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия. Это неплохая возможность для развития производств, создания новых рабочих мест и расширения рынков сбыта», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

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