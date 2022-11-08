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Особенные липецкие спортсмены завоевали 12 медалей на Всероссийской спартакиаде

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Инклюзивная сборная Липецкой области, в составе которой как дети с нарушениями здоровья, так и их нормотипичные партнёры, приняла участие во Всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады для людей с ментальными особенностями по юнифайд-футболу и боулингу. По итогам турнира, проходившего в Санкт-Петербурге, липецкая команда завоевала 12 медалей всех достоинств, а также командный кубок.

Третье место заняла команда по футболу, достойно сражаясь с сильными партнёрами из других регионов. Липчан тренирует директор спортивной школы №12 Илья Зиянгиров, которому помогают воспитанники школы. В боулинге – целая россыпь наград. Одно золото и по четыре серебра и бронзы. Тренирует ребят Илья Чейкин. Липчане выступали как командой, так и в личном первенстве, и в парах.

﻿Кроме того, спортсмены вместе с родителями и тренером посетили с экскурсией знаменитый стадион «Газпром-Арена». Поездка команды стала возможной благодаря средствам, собранным в ходе фестиваля «Футбол в сердце», который проходил в Ельце и Липецке 19 июня.  «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов.

«Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Занятия спортом для людей с нарушениями интеллекта проводятся в рамках проекта «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями» ассоциации «Больше, чем добро».

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