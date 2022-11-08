Заготовка кормов завершается в Липецкой области

Липецкие аграрии заканчивают заготовку кормов. На предстоящий зимне-стойловый период 2022-2023 годов во все категориях хозяйств уже заготовлено более 73 тысяч тонн сена, 153 тысяч тонн сенажа, свыше 63 тысяч тонн соломы, почти 311 тысяч тонн силоса, 700 тонн травяной муки и более 122 тысяч тонн зернофуража.

«На начало ноября обеспеченность кормами составляет около 18 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, – рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Потребность же области в кормах во всех категориях хозяйств без учета зернофуража составляет 20,5 центнера. С учетом имеющихся переходящих остатков кормов заготовки прошлых лет обеспеченность кормами составляет свыше 24 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота или 118% от потребности. Этого количества и разнообразия кормов с избытком хватит на зимне-стойловый период».

Для кормления животных в области также используется свекловичный жом, который вырабатывается на сахарных заводах региона. Кроме того, при уборке кукурузы на зерно дополнительно в полиэтиленовые рукава заготавливается плющеное зерно кукурузы, сообщили в управлении сельского хозяйства. «Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – Уверен, что в этом году они подтвердят свой высокий профессионализм».