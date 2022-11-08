Благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» Воловский и Измалковский районы досрочно выполнили программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщил вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

Также он отметил, что Липецкая область в целом досрочно завершит программу. Новое жильё люди получат до конца 2023 года, а не 2025-го, как планировалось ранее. Для этого в разных районах строят более 30 многоквартирных домов. При этом показатель этого года по нацпроекту выполнен уже на 91%.

«Из 48 тысяч квадратных метров расселено 44 тысячи в разных районах региона. Сейчас идёт оформление права собственности на шесть квартир в Елецком районе и 50 квартир в городе Грязи. Таким образом, в ближайшее время Елецкий район также полностью завершит программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до первого января 2017 года», – отметил Роман Петрухин.

Среди лидеров выполнения программы этого года можно назвать и Липецк. Для переселения жителей областного центра уже завершается строительство дома в микрорайоне Победа. Благодаря его вводу в эксплуатацию удастся расселить около 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Комфортные квартиры с чистовой отделкой получат более 350 семей.

На особом контроле три объекта – дома, возводимые для переселения граждан в Лебедяни. Их ввод позволит расселить еще около двух тысяч квадратных метров аварийного жилья, однако степень готовности объектов разная. Ввести МКД в эксплуатацию подрядчики должны в этом году.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил контролировать ход работ на объектах и график их производства.

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле», – подчеркнул Игорь Артамонов.