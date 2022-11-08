новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач

0 1

Благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» Воловский и Измалковский районы досрочно выполнили программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщил вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

Также он отметил, что Липецкая область в целом досрочно завершит программу. Новое жильё люди получат до конца 2023 года, а не 2025-го, как планировалось ранее. Для этого в разных районах строят более 30 многоквартирных домов. При этом показатель этого года по нацпроекту выполнен уже на 91%.

«Из 48 тысяч квадратных метров расселено 44 тысячи в разных районах региона. Сейчас идёт оформление права собственности на шесть квартир в Елецком районе и 50 квартир в городе Грязи. Таким образом, в ближайшее время Елецкий район также полностью завершит программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до первого января 2017 года», – отметил Роман Петрухин.

Среди лидеров выполнения программы этого года можно назвать и Липецк. Для переселения жителей областного центра уже завершается строительство дома в микрорайоне Победа. Благодаря его вводу в эксплуатацию удастся расселить около 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Комфортные квартиры с чистовой отделкой получат более 350 семей.

На особом контроле три объекта – дома, возводимые для переселения граждан в Лебедяни. Их ввод позволит расселить еще около двух тысяч квадратных метров аварийного жилья, однако степень готовности объектов разная. Ввести МКД в эксплуатацию подрядчики должны в этом году.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил контролировать ход работ на объектах и график их производства.

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Липчане стали победителями конкурса «Флагманы образования.…

Два проекта Липецкой области представлены в каталоге лучших…

Игорь Артамонов посетил липецкую трубную компанию «Свободный…

Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали липецкие аграрии

Заготовка кормов завершается в Липецкой области

1 из 367
Новости ВРФ