Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали липецкие аграрии

Уборка сладкого корнеплода ведется в 17 районах Липецкой области. Все шесть сахарных заводов региона обеспечены сырьём. На сегодняшний день там переработано 2,5 млн тонн сладких корней.

Из свёклы нового урожая получено уже более 345 тысяч тонн сахара. Параллельно с выработкой сахара Добринский сахарный завод выводит на хранение сироп для последующей его переработки на сахар, когда основной сезон будет завершён. На 7 ноября получено более 20 тысяч кубических метров сиропа. Также выработано 36 тысяч тонн жома и около 23 тысяч тонн мелассы.

«Сельхозпроизводители региона используют каждую минуту хорошей погоды, чтобы собрать достойный урожай, – подчеркивает заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – Уже накопано 3,3 миллиона тонн свёклы». Урожайность сахарной свёклы в этом году радует аграриев, она на 20% больше прошлогодней и на данный момент составляет 433 центнера с гектара. В Данковском и Добровском районах с гектара собирают по 504,4 и 528,8 центнеров соответственно, а в Хлевенском – по 570,7 центнера, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

По данным Союза сахаропроизводителей России, по выработке сахара Липецкая область входит в тройку лучших в стране. Регион обеспечивает им себя с запасом, сладкой продукции производится в 14 раз больше, чем необходимо населению региона по нормам потребления, рекомендованным Минздравом. «Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве продукции», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.