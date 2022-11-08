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Игорь Артамонов посетил липецкую трубную компанию «Свободный Сокол»

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецкую трубную компанию «Свободный Сокол». Он увидел весь цикл производства труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Материал получают путем обогащения чугуна специальными модификаторами, в составе которых есть магний. В результате этого трубы становятся более прочными и подходят для организации канализационных систем, горячего и холодного водоснабжения. Полкилометра таких сверхпрочных труб сегодня отправили в Мариуполь.

«Такое сотрудничество для нас очень важно. Наши специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в регионах Донбасса, липецкая компания изготавливает и поставляет трубы. Вместе мы обустроим мирную жизнь жителей новых российских регионов», — отметил Игорь Артамонов.

Как рассказал губернатору соучредитель Липецкой трубной компании «Свободный сокол» Игорь Ефремов, в Мариуполе готовят трехлетний проект восстановления системы водоснабжения с использованием липецких труб. Кроме того, на предприятии начали выпускать чугунные печи-буржуйки для обогрева солдат в полевых условиях.  Планируется изготавливать сто разборных агрегатов в месяц.

Предприятие – крупнейший в стране поставщик чугунных труб для сетей водоснабжения и водоотведения. Трубы разного диаметра и длины – вплоть до шести метров. Вся продукция сертифицирована, соответствует международным и российским стандар­там и имеет экспертные заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби­телей и благополучия человека.

Компания имеет разветвлённую дилерскую сеть практически во всех регионах России, а также на территории стран СНГ, поставляет продукцию за рубеж. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет 25%. На предприятии  трудятся 1400 человек, на сегодня есть 80 вакансий.

«Обсудили с руководством компании вопросы развития производственного потенциала, модернизации. Рассмотрим возможность  использования труб во время замены коммуникаций в нашем регионе. По стоимости  сверхпрочная труба  диаметром 300 сантиметров сопоставима с аналогичной трубой из пластика, но намного долговечнее», — сказал Игорь Артамонов.

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