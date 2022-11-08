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Два проекта Липецкой области представлены в каталоге лучших региональных практик по финансовой грамотности

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Дирекция финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Российской Федерации подготовила Каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности. В него вошли 116 успешных практик из 70 субъектов РФ. В их числе –  два проекта Липецкой области. По направлению «Специальные проекты со СМИ, блогерами и в социальных сетях» отмечена реализованная практика «Финансовое просвещение для всех», а в разделе «Специальные проекты с органами социальной защиты, МФЦ, ПФР, ФНС, Роспотребнадзором и др.» представлен проект «Сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области  повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Разработчик и инициатор реализации практик в Липецкой области – региональный центр финансовой грамотности при поддержке управления финансов Липецкой области и Отделения Липецк Банка России. Представленные в каталоге практики рекомендованы к тиражированию субъектами Российской Федерации, повышающими финансовую грамотность своих жителей, в течение 2023 года. Ознакомиться с каталогом лучших региональных практик по финансовой грамотности можно по ссылке.

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