Липчане стали победителями конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», определил пять победителей. В их числе команда департамента образования администрации города Липецка.

Соревнования проходили на площадке Центра знаний «Машук» в Ставрополье. Первоначально на конкурс зарегистрировалось более 8000 участников, из них 600 прошли в полуфинальный этап. В финале же за звание победителей боролись уже 150 человек или 30 команд.

Участниками липецкой команды «ПРОФИТроль48» стали заместитель председателя липецкого департамента образования Юлия Паньковик, заместитель начальника отдела развития образования департамента Антонина Ермошина, главный специалист-эксперт отдела общего образования департамента Юлия Петренко, директора школы № 34 Ольга Клименко и школы № 47 Игорь Катасонов. Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение по программам переподготовки и повышения квалификации на базе Института управления образованием РАО, пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получат призы от партнеров конкурса.

«Участники не только успешно представили свои наработки, но и прошли целый марафон кейсов и мастер-классов. А впереди их ждет еще более интересное обучение. Уверен, это станет хорошей основой для реализации новых проектов в предстоящий 2023-й, объявленный Годом педагога и наставника», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он ориентирован на управленческие команды муниципальных органов образования, а его целью является поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.