Алкоголь и продукты горения табака как фактор риска развития рака толстого кишечника.

Онкология — коварная и непредсказуемая, смертельно опасная болезнь, которой подвержены все ткани организма. Онкологические заболевания убивают около 500000 тысяч человек в год. Являются второй по частоте причиной смерти в России после сердечно-сосудистых заболеваний. Есть несколько факторов риска развития онкологии: окружающая среда, наследственность, но главное — образ жизни! Да, мы пока не научились влиять на генетику, медицина на пороге генной терапии. Страшно то, что основной вклад в развитие онкологии человек вносит сам, «покупая» рак в алкогольном или табачном магазине. Мы сами лишаем себя здоровья, убиваем наши клетки ядами. Клетки мутируют, перерождаются, стремительно разрастаются и пронизывают сначала все близлежащие области и лимфоузлы, а затем — образуют метастазы. Такие мутации в клетках и их перерождение в опухолевые вызывают различные вещества, называемые канцерогенами. Колоректальный рак или рак толстой кишки — это злокачественное новообразование, развивающиеся из клеток эпителия толстой кишки.

Давайте разберемся, как именно алкоголь и продукты горения табака влияют на развитие рака толстой кишки? Наш кишечник — это большой труженик, который вместе с почками избавляет организм от различных веществ. Через его стенки выводятся продукты обмена веществ, в том числе и яды, которые могут повредить клетки кишечника.

Да, действительно, не только никотин наносит страшный удар организму. Пачка сигарет в день — это около 500 рентген облучения за год, как будто вы сделали 11 рентгенологических исследований! Температура тлеющей сигареты 700-900 градусов! При горении табака образуются 5000 химических веществ, 50 из которых – канцерогены первого порядка, такие как бензпирен, асбест, мышьяк, нитрозамины. Кроме того, в сигаретах содержится радиоактивные элементы полоний 210, радий 226, радий 228, свинец 210, сезий 226, торий 228 и калий 40. Все эти элементы служат источником внутреннего ионизирующего излучения, приводящего к онкологии. Продукты горения табака, причём абсолютно не важно, обычна сигарета или электронная, вызывают метилирование ДНК — нашей генетической основы, тем самым перестраивая клетку в опухолевую. Известный опыт с несчастным кроликом. Учёные на протяжении некоторого времени смазывали ухо кролика смолой, полученной при горении сигареты. У 100 процентов таких кроликов на ухе развилась злокачественная опухоль. Курение повышает риск развития полипов и аденом толстой кишки — основных предраковых состояний.

А как же алкоголь? Алкоголь — также признан «Международным агентством по изучению рака» канцерогеном первого порядка, то есть веществом со сто процентной доказанной способностью вызывать рак.

По данным учёных употребление чистого этилового спирта (в составе алкогольных напитков) приводит к увеличению риска развития рака толстой кишки на 45% и рака прямой кишки на 50%.

Помимо прямого канцерогенного действия, алкоголь выступает в качестве:

растворителя для других канцерогенных веществ;

активатора для преканцерогенов, их преобразования в токсичные для организма агенты;

прародителя ацетальдегида, который является страшным ядом и тоже канцерогеном;

усилителя вредного влияния курения;

угнетателя собственного иммунитета человека;

Немного стоит сказать о роли угнетения иммунной системы. Наш иммунитет — основной защитник от онкологии. В норме, в нашем организме образуются «поломанные» клетки, даже опухолевые клетки, которые успешно распознает и уничтожает иммунная защита. Если иммунитет угнетается алкоголем или курением, он становится не способен нести свой важный пост. Это важнейшее звено онкогенеза.

Особенно важно оградить себя от алкоголя и курения, если в вашей семье часто встречались случаи онкологических заболеваний. Даже не обязательно, колоректального рака. Огромная роль наследственного фактора в развитии онкологии. Знаете случаи онкологии в своей семье — бегите бегом от этих веществ.

Для профилактики рака толстой кишки необходимо помнить следующие принципы:

1. Полный отказ от курения и алкоголя. Помните, что эти факторы действуют сообща в разрушении организма и развитии опухолей.

Причем, дискуссии тут не принимаются. Вред и точка!!! Нет безопасных доз спиртного и безопасного количества сигарет. Нет благородного алкоголя, всё это этанол — яд и канцероген. Нет безопасных сигарет, фруктовых, мятных или со вкусом жвачки. Всё это коктейль из химических веществ, никотина, которые нам хотят продать под маской безопасности.

Если когда-нибудь рука потянется за сигаретой или спиртным, вспомните, что есть несчастные люди, которые с рождения имеют неизлечимые болезни, инвалидность. А Вы хотите сделать себя инвалидом самостоятельно, добровольно и за свои же деньги.

2. Любой врач скажет вам, что главная проблема онкологии то, что данные заболевания выявляются на поздних стадиях, когда лечение становится труднее в разы. И шанс на выздоровление уменьшается. Поэтому так важно своевременно проходить бесплатное обследование и диспансеризацию. Для лиц, старше 40 лет рекомендовано ежегодное обследование. Можно обратиться не только в онкологический диспансер, но и в любую поликлинику по месту жительства. Будьте ответственными за свое здоровье, цените и уважайте свою жизнь и жизнь ваших близких.