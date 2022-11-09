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Три пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Лебедянь. В рамках рабочей поездки он проверил ход работ по строительству социальных объектов – корпуса школы №3 и домов для переселенцев из аварийного жилья.

Три пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья в районе улицы Машиностроителей возводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». Дома № 8 и № 7 практически готовы. Сейчас основные работы идут внутри – подрядчики ведут отделочные работы, проводят инженерные коммуникации. После завершения работ во всех трех домах новые квартиры с чистовой отделкой получат 105 семей.

Как сообщил глава района Роман Ченцов, для завершения программы переселения из аварийного жилья в Лебедянском районе необходимо достроить ещё три объекта: на улицах Лермонтова и Строителей, а также в селе Троекурово. Выполнить эти работы подрядчики должны в 2023 году.

Строительство трехэтажного корпуса школы №3 ведётся по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Общестроительные работы здесь уже завершены. Сейчас утепляют и отделывают фасад. Внутри производится чистовая отделка помещений, установка оборудования пищеблока, завершается монтаж сетей. Параллельно благоустраивается территория: специалисты ведут озеленение, укладывают плитку. Готовность объекта составляет 81%.

«Школа сейчас не вызывает никаких опасений. Работу по возведению домов для переселенцев из аварийного жилья постоянно контролируем. Два здания подрядчик обещает сдать в этом году, третье – в начале следующего. Мы понимаем, что для людей, которые ждут расселения, это долгожданное новое жильё и они должны получить хорошие квартиры», – прокомментировал Игорь Артамонов.

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