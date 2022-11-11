новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Завершается запись школьников Липецкой области на курсы программирования

0 1

Прием заявок на бесплатные курсы программирования для учащихся 8-11 классов на портале Госулуг завершается 18 ноября. Школьникам доступны более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру и других. Образовательный проект называется «Код будущего». Организатором его выступает Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Оператор проекта – Университет 2035.

«Проект дает юным липчанам возможность освоить современные профессии и в будущем найти хорошую высокооплачиваемую работу. Сфера IT на сегодняшний день в топе по востребованности у работодателей и по уровню зарплат», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Присоединиться к проекту смогут старшеклассники, успешно справившиеся со вступительным испытанием после регистрации. Обучение рассчитано на два года. За это время школьники получат углубленные знания, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике, участии в олимпиадах и хакатонах. Курсы будут проводиться очно и дистанционно. По итогам обучения участники получат сертификаты.

С начала нового учебного года через Госуслуги подано 150 тысяч заявок на обучение программированию школьников. Более 100 тысяч из них уже выбрали программу и форму обучения, прошли тестирование и приступили к учебе. В Липецкой области на обучение, по оперативным данным на 9 ноября, подано 1311 заявлений от школьников, из них 439 будут учиться очно. По плану к 2030 году проект «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Три пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья

Липчане стали победителями конкурса «Флагманы образования.…

Два проекта Липецкой области представлены в каталоге лучших…

Игорь Артамонов посетил липецкую трубную компанию «Свободный…

Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали липецкие аграрии

1 из 367
Новости ВРФ