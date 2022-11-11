Завершается запись школьников Липецкой области на курсы программирования

Прием заявок на бесплатные курсы программирования для учащихся 8-11 классов на портале Госулуг завершается 18 ноября. Школьникам доступны более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру и других. Образовательный проект называется «Код будущего». Организатором его выступает Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Оператор проекта – Университет 2035.

«Проект дает юным липчанам возможность освоить современные профессии и в будущем найти хорошую высокооплачиваемую работу. Сфера IT на сегодняшний день в топе по востребованности у работодателей и по уровню зарплат», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Присоединиться к проекту смогут старшеклассники, успешно справившиеся со вступительным испытанием после регистрации. Обучение рассчитано на два года. За это время школьники получат углубленные знания, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике, участии в олимпиадах и хакатонах. Курсы будут проводиться очно и дистанционно. По итогам обучения участники получат сертификаты.

С начала нового учебного года через Госуслуги подано 150 тысяч заявок на обучение программированию школьников. Более 100 тысяч из них уже выбрали программу и форму обучения, прошли тестирование и приступили к учебе. В Липецкой области на обучение, по оперативным данным на 9 ноября, подано 1311 заявлений от школьников, из них 439 будут учиться очно. По плану к 2030 году проект «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.