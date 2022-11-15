Липчане вышли в финал национальной премии «Студент года – 2022»

Студенты Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий вышли в финал Всероссийской национальной премии «Студент года – 2022». За звание лучших ребята будут бороться сразу в трех номинациях: студенческий клуб года, староста года и медиа года.

«Липецкие студенты не раз заявляли о себе на всероссийском уровне в спортивных, творческих конкурсах, состязаниях по профмастерству, научно-исследовательской работе и во многих других сферах. Все это говорит о высоком уровне учреждений профессионального образования, в которых они обучаются», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Основная цель конкурса – поддержка обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. Премия реализуется Российским Союзом Молодежи при поддержке президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». Победителями ее в этом году стали 1000 студентов из 70 регионов страны. Финал премии пройдёт с 11 по 17 декабря в Москве в рамках ключевого события 2022 года для российского студенчества – Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022».