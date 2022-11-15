новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Родственники наших бойцов не должны оставаться наедине со своими проблемами

0 0

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Елец встретился с родственниками мобилизованных. На встречу пришли жёны и матери призывников. Они рассказали губернатору о том, что получают адресную помощь от сотрудников соцзащиты. Социальные кураторы всегда на связи, узнают о потребностях  и оперативно реагируют. Помогают по разным вопросам. Например, вскопали огород, вывезли мусор,  доделали  ремонт. 

Затронули и вопросы, касающиеся мер поддержки. Дети мобилизованных бесплатно питаются в школе и детских садах, родственники получили льготные транспортные карты. С оформлением документов и получением региональных выплат задержек нет.

«Родственники наших бойцов не должны оставаться наедине со своими проблемами. Органы власти, соцзащита, волонтёры, предприниматели – мы помогаем им вместе, все семьи  находятся в особом фокусе внимания. Многим уже помогли, есть вопросы, которые требуют индивидуального подхода и решения», – сказал Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Творческая смена для юных саксофонистов пройдет в липецком…

Творчество бывает многогранным

Игорь Артамонов проверил ход ремонта и строительства важных…

Мы видим, что программа работает

Студенты из Чаплыгина победили во всероссийском чемпионате…

1 из 373
Новости ВРФ