Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Елец встретился с родственниками мобилизованных. На встречу пришли жёны и матери призывников. Они рассказали губернатору о том, что получают адресную помощь от сотрудников соцзащиты. Социальные кураторы всегда на связи, узнают о потребностях и оперативно реагируют. Помогают по разным вопросам. Например, вскопали огород, вывезли мусор, доделали ремонт.

Затронули и вопросы, касающиеся мер поддержки. Дети мобилизованных бесплатно питаются в школе и детских садах, родственники получили льготные транспортные карты. С оформлением документов и получением региональных выплат задержек нет.

«Родственники наших бойцов не должны оставаться наедине со своими проблемами. Органы власти, соцзащита, волонтёры, предприниматели – мы помогаем им вместе, все семьи находятся в особом фокусе внимания. Многим уже помогли, есть вопросы, которые требуют индивидуального подхода и решения», – сказал Игорь Артамонов.